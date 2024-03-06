Следователь УВД и прокурор Нарына уличены в вымогательстве 100 тысяч сомов

В Нарыне за вымогательство и получение взятки задержаны сотрудник прокуратуры и следователь милиции. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

По его данным, установлено, что прокурор Нарынской области М.С. и следователь УВД Э.Н. вступили в преступный сговор и вымогали взятку у заявителя за положительное решение его вопроса по уголовному делу.

«Возбуждено уголовное дело. После получения взятки в 100 тысяч сомов с поличным пойман следователь», — говорится в сообщении.

Подозреваемые водворены в ИВС СИЗО ГКНБ. В установленные законом сроки им будет предъявлено обвинение и решен вопрос об избрании меры пресечения.