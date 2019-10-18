Вывод $5 миллионов из «Манаса». Мирлан Бегалиев пошел на сделку со следствием

Задержанный ранее директор Бишкекского филиала ОАО «Международный аэропорт «Манас» по факту вывода $5 миллионов пошел на сделку со следствием. Информацию 24.kg подтвердили в Госслужбе по борьбе с экономическими преступлениями.

В рамках досудебного производства директора Бишкекского филиала ОАО «МАМ» 30 сентября 2019 года задержали и водворили в ИВС столичного ГУВД. Из собственных источников 24.kg стало известно, что по делу проходит Мирлан Бегалиев. Его подозревают в присвоении или растрате вверенного имущества. Уведомление о подозрении ему вручили 2 октября 2019 года.

«В ходе следствия подозреваемый полностью признал вину и изъявил желание сотрудничать со следствием. Благодаря этому получены ценные показания на других участников и организаторов преступления. Следствие внесло ходатайство о применении меры пресечения в виде домашнего ареста, которое суд удовлетворил. На основании ходатайства следственных органов ГСБЭП фигурант уголовного дела решением суда отстранен от должности директора Бишкекского филиала ОАО «МАМ», — рассказали в ГСБЭП.

Расследование уголовного дела продолжается. Следственные органы работают над возмещением ущерба и установлением обстоятельств дела, а также привлечением к уголовной ответственности всех фигурантов.