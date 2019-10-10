На Иссык-Куле покрывали браконьеров. Прокуратура возбудила уголовные дела

В Иссык-Кульском представительстве департамента сохранения биоразнообразия и особо охраняемых природных территорий Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства выявили ряд коррупционных правонарушений. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

По ее данным, 7 июля 2018 года во время рейда во дворе дома жителя Иссык-Кульской области сотрудники департамента нашли в клетке сапсана, занесенного в Красную книгу Кыргызстана. Птицу поймали во время незаконной охоты. Позже ее передали в реабилитационный центр Союза охраны природы Германии (NABU) в КР.

Должностные лица департамента оштрафовали нарушителя на 1 тысячу сомов, грубо нарушив принцип неотвратимости уголовного наказания. Однако животному миру причинили ущерб в 250 тысяч сомов. Это является преступлением. Генеральная прокуратура КР

«Факты незаконной охоты прокуратурой области зарегистрировали в Едином реестре преступлений и проступков по статьям 295 (незаконные охота и добыча рыбы либо водных животных) Уголовного кодекса и 143 (незаконные охота и добыча рыбы либо водных животных) Кодекса о проступках. Начато досудебное производство», — отметили в прокуратуре.

Аналогичные факты произошли при взысканиях правонарушителей, отстреливших кабанов, косуль и зайцев, находящихся под особой охраной государства. Генеральная прокуратура КР

В отношении должностных лиц департамента собранные материалы зарегистрировали в Едином реестре преступлений и проступков по статье 320 (злоупотребление должностным положением, совершенное с целью извлечения выгод и преимуществ для себя либо других лиц или иной личной заинтересованности) УК КР.