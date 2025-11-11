Лица, сообщившие о фактах браконьерства, получают вознаграждение от государства

Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора напоминает гражданам о необходимости строгого соблюдения законодательства в сфере охоты, порядка получения разрешительных документов, а также об ответственности за незаконную добычу объектов животного мира.

Основные требования к охотникам:

• охота допускается только при наличии соответствующих разрешительных документов, включая охотничье удостоверение, разрешение на приобретение и ношение охотничьего оружия, путевку, именную отстрелочную карточку или трофейный лист;

• дикая фауна и охотничьи ресурсы являются государственной собственностью и находятся под охраной;

• устанавливаются сроки охоты и лимиты добычи по видам животных и птиц.

Иностранные охотники могут осуществлять охоту только через уполномоченные охотничьи хозяйства Кыргызстана. Квоты на добычу выдаются специализированной комиссией после внесения установленной платы за природопользование.

Например, размер платы составляет:

• за одну особь барана Марко Поло — 1 миллион сомов;

• за одну особь сибирского козерога — 200 тысяч сомов.

В июле 2024 года увеличены суммы исков за незаконную добычу объектов животного мира, включая редкие виды:

• снежный барс — 2 миллиона сомов;

• архар, бурый медведь, марал, джейран — 1,5 миллиона;

• козерог — 300 тысяч;

• косуля — 100 тысяч.

Также действует поощрительная система: лица, сообщившие о фактах браконьерства, получают вознаграждение до 50 процентов от взысканной суммы иска.

Незаконная охота влечет административные штрафы, а в случае добычи животных, занесенных в Красную книгу, предусматривается уголовная ответственность. При обнаружении случаев браконьерства необходимо сообщать в Минприроды на горячую линию 108 — это может стать основанием для выплаты вознаграждения.