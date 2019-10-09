Более 10 мигрантов выдворят из России после массовой драки в Новосибирске

Более 10 мигрантов выдворят из России после массовой драки у рынка в городе Новосибирске. Об этом сообщил «Интерфакс».

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По данным издания, полицейские проверили почти две сотни граждан ближнего зарубежья, проживающих в Ленинском районе Новосибирска. 11 иностранных граждан поместили в спецприемник.

«Сейчас собирают материалы для их выдворения за пределы России. Всего проверили 195 человек, 30 из которых доставили в отдел полиции», — сообщило издание со ссылкой на ГУ МВД России.

Драка произошла 7 октября у Хилокского рынка. Ее причиной называют вымогательство бывшим кыргызстанцем денег у соотечественников. Последние собрались и решили ему отомстить.

По факту массовой драки возбудили уголовное дело. Пятерым пострадавшим оказали медицинскую помощь, двоих госпитализировали.