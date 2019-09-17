В школе на ребенка упали ворота. Директор, завуч и учителя получили выговор

Директору средней школы № 96 в жилмассиве «Ак-Ордо», в которой на школьника упали футбольные ворота, объявили выговор. Об этом на заседании постоянной комиссии по социальным вопросам БГК сообщила заместитель начальника управления образования Наталья Никифорова.

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Наталья Никифорова объяснила, что ворота в учебном заведении были закреплены не капитально, а карабинами и цепями.

«Классный руководитель привела учеников 5-го класса на урок физкультуры. Их должен был встретить учитель, но он задержался. Ученики отстегнули карабин, стали висеть на воротах, и они опрокинулись», — рассказала она.

Несчастный случай произошел 6 сентября. Ученика доставили в больницу с открытой черепно-мозговой травмой.