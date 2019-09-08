В Бишкеке футбольные ворота упали на ребенка. Его госпитализировали

В Бишкеке в спортзале в одной из средних школ жилмассива «Ак-Ордо» на школьника упали футбольные ворота. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД столицы.

Уточняется, что ЧП произошло во время перемены. Ученики залезли на футбольные ворота, натянутые из сетки, и начали раскачиваться, в результате чего одно из креплений не выдержало и сорвалось.

«Ворота упали на ученика 5-го класса, 11-летнего А.А. Он проживает с родителями в жилмассиве «Ак-Ордо». Пострадавшего ученика госпитализировали в Третью городскую детскую больницу. По предварительным данным, у ребенка открытая черепно-мозговая травма. В настоящее время А.А. находится в общей палате нейрохирургии. Состояние стабильное, средней тяжести. По данному факту УВД Ленинского района проводится соответствующая проверка по установлению всех обстоятельств произошедшего», — сообщили в ГУВД.