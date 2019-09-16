Дорога Ош — Баткен — Исфана остается открытой для передвижения автотранспорта. Об этом 24.kg сообщили в ГПС КР.

Ранее местные жители сообщали, что часть дороги перекрыта.

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По данным Погранслужбы, решение о закрытии трассы из-за сегодняшнего инцидента на кыргызско-таджикской границе не принималось.

Переговоры глав пограничных ведомств КР и РТ продолжаются. В ГПС Кыргызстана отметили: обстановка остается напряженной. Но скопления местных жителей ни с кыргызской, ни с таджикской стороны не наблюдается.

Напомним, сегодня в Лейлекском районе на кыргызско-таджикской границе произошла перестрелка. В результате инцидента один военнослужащий погиб.