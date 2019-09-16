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Власть
Сюжет: Приграничные конфликты (165)

Конфликт на границе. Главы МИД Кыргызстана и Таджикистана провели переговоры

Министр иностранных дел Кыргызстана Чингиз Айдарбеков провел телефонную беседу со своим коллегой из Таджикистана Сироджиддином Мухриддином. Об этом сообщили в пресс-службе МИД КР.

По ее данным, переговоры прошли в связи с инцидентом в районе пограничного поста «Максат» на так называемом участке «Футбольное поле». Чингиз Айдарбеков подчеркнул неприемлемость применения военнослужащими Таджикистана огнестрельного оружия в отношении военнослужащих пограничных постов «Максат» и «Сай» ГПС Кыргызстана и жителей села Максат Лейлекского района Баткенской области КР.

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При этом глава МИД сообщил своему таджикскому коллеге, что в результате обстрела таджикскими военнослужащими один военнослужащий Кыргызстана убит, а еще двое получили огнестрельные ранения, повреждены погранпосты и дом гражданина КР.

«Чингиз Айдарбеков обратил внимание, что таджикские военнослужащие первыми открыли огонь, в том числе применив огнестрельное оружие в виде минометов. Вооруженный инцидент произошел на неописанном участке кыргызско-таджикской государственной границы, где таджикская сторона без согласования с кыргызской стороной начала строительство военного наблюдательного пункта», — говорится в сообщении.

Напомним, сегодня в Лейлекском районе на кыргызско-таджикской границе произошла перестрелка. В результате инцидента один военнослужащий погиб.
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