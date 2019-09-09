В Караколе начальник отдела архитектуры получил взятку машиной

Начальник отдела Каракольского городского управления архитектуры Иссык-Кульской области получил в качестве взятки автомобиль. Об этом 24.kg сообщили в Госслужбе по борьбе с экономическими преступлениями.

По ее данным, в ГСБЭП с заявлением обратилась Б.М. Она рассказала, что начальник отдела Каракольского городского управления архитектуры Иссык-Кульской области получил от нее взятку в виде автомобиля «ВАЗ» за оформление земельного участка. Но условия сделки не выполнил и не вернул полученное авто.

Факт зарегистрировали в Едином реестре преступлений и проступков по статье 325 (получение взятки) УК КР.

«В ходе досудебного производства факт получения взятки подтвердился. Автомобиль поместили на специализированную стоянку. Производство по делу продолжается», — рассказали в ГСБЭП.