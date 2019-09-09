11:14
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Происшествия

В Караколе начальник отдела архитектуры получил взятку машиной

Начальник отдела Каракольского городского управления архитектуры Иссык-Кульской области получил в качестве взятки автомобиль. Об этом 24.kg сообщили в Госслужбе по борьбе с экономическими преступлениями.

По ее данным, в ГСБЭП с заявлением обратилась Б.М. Она рассказала, что начальник отдела Каракольского городского управления архитектуры Иссык-Кульской области получил от нее взятку в виде автомобиля «ВАЗ» за оформление земельного участка. Но условия сделки не выполнил и не вернул полученное авто.

Факт зарегистрировали в Едином реестре преступлений и проступков по статье 325 (получение взятки) УК КР.

«В ходе досудебного производства факт получения взятки подтвердился. Автомобиль поместили на специализированную стоянку. Производство по делу продолжается», — рассказали в ГСБЭП.
Ссылка:
просмотров: 763
Версия для печати
Материалы по теме
Взятка в военкомате. Военнослужащего оштрафовали на 220 тысяч сомов
В Ат-Баши суд прекратил дело о взятке сотрудника военкомата
Взятка в 350 тысяч. Сотрудника ГКНБ обвинили в мошенничестве
В Джалал-Абадской области бухгалтер айыл окмоту вымогал взятку у предпринимателя
ГКНБ опубликовал видео задержания помощника прокурора Токмака
В ГКНБ рассказали подробности задержания помощника прокурора Токмака
В Токмаке задержан помощник прокурора города
Инспектор Счетной палаты вымогал деньги у сотрудников центра семейной медицины
В Таласской области врачи вымогали у инвалида деньги за справку
Абдыкалык Рустамов и его помощник Арслан Ибраев арестованы на время следствия
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке 18-летний парень сбил трех человек и&nbsp;скрылся. Погибла девочка В Бишкеке 18-летний парень сбил трех человек и скрылся. Погибла девочка
В&nbsp;Бишкеке водитель авто сбил инспектора УОБДД В Бишкеке водитель авто сбил инспектора УОБДД
В&nbsp;Бишкеке 14-летняя девочка разбилась, выпрыгнув с&nbsp;девятого этажа В Бишкеке 14-летняя девочка разбилась, выпрыгнув с девятого этажа
В&nbsp;Бишкеке из&nbsp;военного лицея сбежало более 50&nbsp;воспитанников В Бишкеке из военного лицея сбежало более 50 воспитанников
Бизнес
Снижение цен на&nbsp;самые востребованные смартфоны в&nbsp;MegaStore Снижение цен на самые востребованные смартфоны в MegaStore
15&nbsp;августа совершен первый звонок в&nbsp;сети нового оператора SALAM 15 августа совершен первый звонок в сети нового оператора SALAM
БТА Банк открыл в&nbsp;Бишкеке филиал &laquo;Исламский Финансовый Центр&raquo; БТА Банк открыл в Бишкеке филиал «Исламский Финансовый Центр»
Пользоваться услугой &laquo;Где дети?&raquo; от&nbsp;MegaCom стало еще выгоднее Пользоваться услугой «Где дети?» от MegaCom стало еще выгоднее