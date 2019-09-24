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Задержание милиционеров со взяткой. Как четыре лейтенанта кошмарили бизнесмена

Задержанные со взяткой милиционеры требовали с предпринимателя вознаграждение за закрытие уголовного дела о вымогательстве денег. Об этом 24.kg стало известно из собственных источников в правоохранительных органах.

По предварительным данным, бизнесмен занимается торговлей с партнерами в Казахстане. Он заплатил за растаможку товаров более $15 тысяч. Однако человек, который взял деньги, не выполнил свои обязательства. Когда предприниматель потребовал вернуть выплаченную сумму, ему пригрозили уголовным делом и еще большими проблемами.

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«В итоге получается, что человек и так потерял деньги, а потом еще с него стали требовать $5 тысяч сотрудники милиции. Потом сумму удалось снизить до $3,5 тысячи. Он написал заявление в службу собственной безопасности МВД. Затем дело попало в Генпрокуратуру, которая и передала его в ГСБЭП», — рассказали источники 24.kg.

Задержанные милиционеры 1996, 1985, 1986 и 1990 годов рождения. Все они находятся в звании старших лейтенантов.

Напомним, что в Бишкеке четверых сотрудников Октябрьского РОВД задержали со взяткой. Они вымогали у мужчины $5 тысяч за прекращение уголовного преследования.

Ранее сообщалось, что 23 сентября при обыске у работников милиции обнаружили $1 тысячу. В ГСБЭП также доставили следователя УВД. В его кабинете во время обыска изъяли прекращенное уголовное дело в отношении заявителя.
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