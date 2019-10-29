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Сюжет: Крупные взятки

Следователь требовал взятку за прекращение дела о лишении родительских прав

Следователь Свердловского района Бишкека требовал с женщины деньги и вынуждал переоформить автомобиль на ее бывшего мужа. Об этом 24.kg сообщили в Госслужбе по борьбе с экономическими преступлениями.

По ее данным, взамен следователь обещал прекратить разбирательство по делу о лишении родительских прав.

«Ее бывший муж не живет с ней больше года. Мужчина является сотрудником МВД. Женщина поругала ребенка, он пожаловался отцу. Тот написал заявление в милицию. Женщину начали шантажировать тем, что лишат родительских прав или вообще могут отправить в места лишения свободы», — рассказали в ГСБЭП.

Женщина написала заявление в МВД, требуя принять меры в отношении следователя. Его зарегистрировали в Едином реестре преступлений и проступков по статье 326 (вымогательство взятки) Уголовного кодекса. Началось досудебное производство.

«Сотрудники ГСБЭП и МВД в микрорайоне «Тунгуч» задержали следователя Свердловского района. Подозреваемый полностью признал вину и высказал желание сотрудничать со следствием. Досудебное производство продолжается», — заключили в ГСБЭП.
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