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Происшествия

В Кара-Куле судья и оперативники вымогали 100 тысяч сомов

В Кара-Куле задержаны судья местного суда и сотрудники отдела внутренних дел. Об этом сообщили в Антикоррупционной службе ГКНБ.

По ее данным, 1 октября 2019 года в МВД обратился гражданин И.Ф. Он рассказал, что милиционеры и судья Кара-Кульского городского суда вымогают 100 тысяч сомов за положительное решение уголовного дела, возбужденного против него. При этом он дал взятку в 30 тысяч сомов за избрание меры пресечения, не связанной с лишением свободы.

«Заявление зарегистрировано в Едином реестре преступлений и проступков по статье 326 «Вымогательство взятки» УК КР. Установлено, что капитан милиции ОВД Кара-Куля выступал в качестве посредника и способствовал реализации соглашения о получении взятки за вынесение положительного приговора. Накануне при получении части требуемой суммы взятки в 20 тысяч сомов с поличным пойманы судья Кара-Кульского городского суда Ы.П. и заместитель начальника ОВД Кара-Куля капитан милиции Б.М. Сейчас проводятся следственно-оперативные мероприятия», — говорится в сообщении.
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