Чиновник вымогал взятку у ошского предпринимателя за выдачу разрешения

В Оше милиция задержала чиновника, подозреваемого в незаконном получении вознаграждения. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

В конце сентября 2019 года в милицию обратился житель южной столицы. В заявлении он указал, что сотрудник филиала Государственного проектного института градостроительства и архитектуры (при Госстрое) требует 10 тысяч сомов за выдачу разрешительных документов на производственный объект (торговля нефтепродуктами).

«Факт зарегистрировали в ЕРПП по статье «Незаконное получение вознаграждения служащим» УК КР. Подозреваемого задержали при получении взятки в размере 10 тысяч сомов», — сообщили в МВД.