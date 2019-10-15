Кыргызстанка пыталась подкупить в России сотрудника ДПС. Ее задержали

В Курганской области сотрудник ДПС сообщил о попытке подкупить его. Об этом пишет сетевое издание «МК — Урал. Свердловская и Курганская область».

По данным регионального управления ГИБДД, сотрудники дорожной полиции в рамках операции «Трасса» остановили в Макушинском районе «Мазду» под управлением гражданина Кыргызстана.

Водительских прав у него не было.

Собственница машины, ехавшая в качестве пассажира, предложила инспектору 5 тысяч тенге за то, чтобы он не составлял протокол. О факте сотрудник полиции сообщил в дежурную часть.

Решается вопрос о возбуждении против жительницы Кыргызстана дела по факту покушения на дачу взятки за заведомо незаконное бездействие.