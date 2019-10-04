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Финпол: Юрист Базар-Коргонского РЭС признал свою вину

Юриста Базар-Коргонского РЭС отпустили из-под стражи, потому что вменяемая ему статья подпадает под классификацию менее тяжких преступлений, по которым арест не предусмотрен. Об этом 24.kg сообщили в Госслужбе по борьбе с экономическими преступлениями.

По ее данным, 2 октября юристу РЭС Базар-Коргонского района Ж.Сыдыкову вручено уведомление о подозрении в совершении преступления по статье 238 (незаконное получение вознаграждения служащим) Уголовного кодекса.

«Ему вручено обязательство о явке на допросы следователя. Сейчас по делу продолжается досудебное производство. При допросе в качестве подозреваемого Ж.Сыдыков полностью признал свою вину», — заключили в ГСБЭП.

За незаконное получение вознаграждения служащим, не являющимся должностным лицом государственного органа, муниципальной службы, государственного и муниципального учреждения, следует наказание общественными или исправительными работами либо штрафом.

Напомним, ранее ГСБЭП сообщила, что юрист РЭС вымогал деньги за положительное решение вопроса по задолженности за электроэнергию. Его задержали с поличным при получении 10 тысяч сомов. Однако в «Джалал-Абадэлектро» заявили, что юриста отпустили из-под стражи в связи с недоказанностью вины.
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