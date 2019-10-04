ОАО «Джалал-Абадэлектро»: Юриста РЭС отпустили после предварительного следствия

Юрист Базар-Коргонского района электрических сетей выпущен в связи с недоказанностью вины. Об этом сообщили в ОАО «Джалал-Абадэлектро».

По их данным, 2 октября 2019 года примерно в 12.00 сотрудники Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями задержали юриста Базар-Коргонского РЭС. Но в тот же день, в 22.30, его отпустили после предварительного следствия.

«Его отпустили в связи с недоказанностью вины. В настоящее время он находится на своем рабочем месте», — заключили в компании.

Напомним, ранее ГСБЭП сообщила, что юрист РЭС вымогал деньги за положительное решение вопроса по задолженности за электроэнергию. Его задержали с поличным при получении 10 тысяч сомов.