В ДТП в Зауралье пострадали граждане Кыргызстана

Двое кыргызстанцев пострадали в ДПТ в Варгашском районе Курганской области. Об этом сообщило агентство «Уральский меридиан».

По его данным, дорожно-транспортное происшествие произошло 5 сентября около 8.40 на автодороге «Иртыш», на ремонтируемом участке. Легковой автомобиль врезался в грузовик.

«Житель Иркутской области, управляя автомобилем «Хонда Одиссей», не выдержал установленную дистанцию до двигающегося впереди транспортного средства. Пострадали пассажиры легкового автомобиля, жители Кыргызстана.

«Женщина, 1974 года рождения, с телесными повреждениями госпитализирована в городскую больницу Кургана, молодому человеку, 2002 года рождения, назначено амбулаторное лечение», — отмечает издание.