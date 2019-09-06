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Происшествия

За вождение без прав кыргызстанцу в Рязани грозит арест на 15 суток

В Рязани сотрудники ДПС задержали автофургон, которым управлял без водительского удостоверения 34-летний житель Кыргызстана. Об этом сообщил сайт областного управления МВД РФ. 

По его данным, фургон незаконно переоборудован для перевозки пассажиров в лежачем положении. В иномарке находились 18 граждан КР, в том числе дети.

Выяснилось, что в 2017 году водителя лишили права управления транспортными средствами за невыполнение законного требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Тогда нарушителя оштрафовали на 30 тысяч рублей, а также лишили прав на два года.

Сотрудникам ДПС водитель сказал, что якобы не знал о том, что ранее был лишен прав, и поэтому решил сделать рейс из Кыргызстана в Москву.

Теперь кыргызстанцу грозит штраф в размере 30 тысяч рублей, либо арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок от 100 до 200 часов.
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