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Сюжет: Кризис в Бишкеке (109)

Беспорядки в Бишкеке. Милиция задержала девушку, разбившую окна банка

В Бишкеке милиция задержала 17-летнюю девушку, подозреваемую в хулиганстве. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД столицы.

Уточняется, что в милицию с заявлением обратился представитель одного из банков Ж.А. Он просил принять меры в отношении неизвестной девушки, которая разбила стекло офиса в ночь с 8 на 9 августа.

«Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП по статье «Хулиганство» УК КР. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники службы криминальной милиции УВД Первомайского района задержали подозреваемую. 17-летняя А.А. доставлена в следственную службу. Проводятся дополнительные следственные действия в рамках досудебного производства», — сообщили в ГУВД.

Напомним, после задержания бывшего президента Алмазбека Атамбаева 8 августа в Бишкеке прошел митинг его сторонников. В ходе акции протестующие повредили машины ГУГССО, а также разбили камеры проекта «Безопасный город».
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