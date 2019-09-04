В Бишкеке задержали пакистанца, который обманул соотечественника на $4 тысячи

Оперативники УВД Первомайского района Бишкека задержали подозреваемого в мошенничестве. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД столицы.

По ее данным, 17 июля в УВД Первомайского района обратился гражданин Пакистана с просьбой принять меры в отношении малознакомого, который в марте 2019 года обещал сделать визу и разрешение на работу, взял $4 тысячи и скрылся.

Начато досудебное производство по статье 122 (организация незаконной миграции) КоП КР.

Сотрудники службы по противодействию экстремизма и незаконной миграции УВД Первомайского района за совершение преступления задержали гражданина Пакистана М.А., 1971 года рождения.

При дальнейшем расследовании статью переквалифицировали на 204 (мошенничество) УК КР. Подозреваемый водворен в ИВС ГУВД Бишкека.

Милиция просит пострадавших от преступных действий злоумышленника или владеющих информацией о нем позвонить по телефонам: 0312563248, 0552447746 и 102.