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Происшествия

В Караколе милиция задержала мужчину, ограбившего дом матери Мирбека Атабекова

В Караколе сотрудники СКМ Октябрьского района задержали мужчину, ограбившего дом матери певца Мирбека Атабекова. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека.

Уточняется, что подозреваемый Б.М. водворен в ИВС.

«Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой» УК КР. Выяснилось, что после совершенного разбоя мужчина скрылся на территории Иссык-Кульской области. Подозреваемого задержали в одном из кафе города Каракола. Им оказался 24-летний Б.М. Во время обыска у него в машине были обнаружены и изъяты вещественные доказательства. На данный момент оперативники продолжают оперативно-разыскные мероприятия по задержанию остальных подозреваемых», — сообщили в ГУВД.

Граждан, пострадавших от преступных действий злоумышленника или владеющих какой-либо информацией о нем, просят сообщить по следующим номерам телефонов: 0705102406, 0707355347.
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