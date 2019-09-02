Гражданство Кыргызстана у задержанного в Киеве с оружием не подтвердилось

Информация о принадлежности задержанного с оружием и боеприпасами к гражданству Кыргызской Республики не подтвердилась. Об этом со ссылкой на посольство Кыргызстана в Украине сообщил департамент информации Министерства иностранных дел КР.

Согласно полученной информации из Национальной полиции Украины, задержанный мужчина не является выходцем и гражданином Кыргызской Республики.

Напомним, сайт Информатор сообщил, что на стоянке одного из супермаркетов в Киеве полицейские вчера задержали гражданина Кыргызстана, в сумке которого обнаружили три гранаты с запалами, пистолет и две полные обоймы патронов к нему.