09:57
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Происшествия

В Киеве задержали кыргызстанца с оружием и гранатами

Фото Владислава Кузнецова/Информатор. Пистолет, которым злоумышленник угрожал правоохранителям

На стоянке одного из супермаркетов в Киеве полицейские вчера задержали гражданина Кыргызстана, в сумке которого обнаружили три гранаты с запалами, пистолет и две полные обоймы патронов к нему. Об этом сообщил сайт Информатор.

По его данным, среди прочего у мужчины нашли комплект «стяжек», перчатки и балаклавы. Правоохранители предполагают, что он может быть причастен к группировке, которая похищает людей.

Полицейские заметили подозрительный автомобиль Lexus на стоянке супермаркета Novus. В момент, когда из машины выходил мужчина, они подошли к нему и попросили предъявить документы. Мужчина достал пистолет и, угрожая представителям полиции, попытался скрыться. Однако его задержали.

Двум его сообщникам удалось скрыться. У задержанного полицейские обнаружили документы обоих беглецов.
Ссылка:
просмотров: 579
Версия для печати
Материалы по теме
Чурки, вам тут не место. Кыргызстанцы пострадали в драке в «Шереметьеве»
За изнасилование в Санкт-Петербурге задержаны двое граждан Кыргызстана
На Сахалине убили 27-летнего таксиста-кыргызстанца
Незаконно пересек госграницу. Кыргызстанцу в России грозит тюремный срок
В Москве продолжают продавать поддельные кыргызстанские документы
Кыргызстанца разыскивают за попытку изнасилования российской школьницы
Более 100 тысяч рублей забрали у кыргызстанца грабители в Москве
В России кыргызстанца обвинили в убийстве бывшего начальника
Кыргызстанца, ударившего ножом мужчину, осудили в России
Кыргызстанца, находившегося в межгосударственном розыске, задержали в России
Популярные новости
На&nbsp;Иссык-Куле пьяный водитель джипа врезался в&nbsp;легковушку. Пятеро погибли На Иссык-Куле пьяный водитель джипа врезался в легковушку. Пятеро погибли
Подозреваемого в&nbsp;изнасиловании задержали в&nbsp;Чуйской области Подозреваемого в изнасиловании задержали в Чуйской области
На&nbsp;Иссык-Куле пропал глава Российско-Кыргызского фонда развития Эркин Асрандиев На Иссык-Куле пропал глава Российско-Кыргызского фонда развития Эркин Асрандиев
Носорог напал на&nbsp;смотрителя и&nbsp;превратил его автомобиль в&nbsp;металлолом Носорог напал на смотрителя и превратил его автомобиль в металлолом
Бизнес
MegaStore: совершайте выгодные покупки! MegaStore: совершайте выгодные покупки!
В&nbsp;Beeline Кыргызстан прошел Digithon 2019 В Beeline Кыргызстан прошел Digithon 2019
ОАО &laquo;МАМ&raquo; поздравило детей-сирот Аламединского района с&nbsp;Днем знаний ОАО «МАМ» поздравило детей-сирот Аламединского района с Днем знаний
Рассрочка или кредит на&nbsp;сотовые телефоны от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo; за&nbsp;полчаса в&nbsp;MegaStore Рассрочка или кредит на сотовые телефоны от «Бакай Банка» за полчаса в MegaStore