В Киеве задержали кыргызстанца с оружием и гранатами

На стоянке одного из супермаркетов в Киеве полицейские вчера задержали гражданина Кыргызстана, в сумке которого обнаружили три гранаты с запалами, пистолет и две полные обоймы патронов к нему. Об этом сообщил сайт Информатор.

По его данным, среди прочего у мужчины нашли комплект «стяжек», перчатки и балаклавы. Правоохранители предполагают, что он может быть причастен к группировке, которая похищает людей.

Полицейские заметили подозрительный автомобиль Lexus на стоянке супермаркета Novus. В момент, когда из машины выходил мужчина, они подошли к нему и попросили предъявить документы. Мужчина достал пистолет и, угрожая представителям полиции, попытался скрыться. Однако его задержали.

Двум его сообщникам удалось скрыться. У задержанного полицейские обнаружили документы обоих беглецов.