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Происшествия

Чурки, вам тут не место. Кыргызстанцы пострадали в драке в «Шереметьеве»

В московском аэропорту «Шереметьево» произошла драка между водителями такси и сотрудниками группы быстрого реагирования. Видео с пострадавшими опубликовали на YouTube-канале Black Moskow Taxi.

По словам одного из респондентов, зачинщиками драки являются нетрезвые сотрудники охраны аэропорта.

Автор видео показывает вмятины на автомобилях, один из запечатленных на кадрах мужчин говорит, что им кричали «чурки, вам здесь не место».

По предварительным данным, в драке пострадали граждане Кыргызстана.

В посольстве Кыргызстана в России сообщили, что 25-26 августа в линейное управление МВД России в аэропорту «Шереметьево» выезжал сотрудник посольства, который встретился с руководством полиции и таксистами.

«В ходе беседы получена подробная информация о произошедшей драке между сотрудниками службы охраны частного охранного предприятия «Вымпел Центр». Руководству данного ЛУ передали официальное обращение посольства с просьбой провести объективное расследование. Гражданам КР оказали содействие в подаче заявлений в дежурную часть ЛУ МВД РФ в аэропорту «Шереметьево», оказаны услуги переводчика в ходе дачи показаний сотрудникам полиции. Проводится проверка по инциденту. Данный вопрос находится на особом контроле посольства», — сообщили в дипмиссии.
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