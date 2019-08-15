ГКНБ опубликовал видео задержания помощника прокурора Токмака.

Напомним, старший помощник прокурора К.Т. в сговоре с сотрудником одного из крупных промышленных предприятий Токмака вымогал $15 тысяч у гражданки А.К. Он угрожал привлечь к уголовной ответственности ее мужа — гражданина КНР по факту якобы незаконного приобретения им движимого и недвижимого имущества на территории Кыргызстана.





14 августа в результате проведенных совместно с отделом внутренних расследований Генеральной прокуратуры следственно-оперативных мероприятий при получении части денежных средств ($3 тысячи) К.Т. задержали.