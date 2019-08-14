Кыргызстанец получил срок за ввоз в Россию крупной партии лекарств

В Оренбургской области России суд вынес приговор кыргызстанцу-проводнику поезда «Бишкек — Москва». Он нелегально ввез в РФ крупную партию лекарств, сообщило ИА REGNUM.

Стоимость изъятых у проводника лекарств, по оценке специалистов, превысила 130 миллионов рублей. В отношении гражданина Кыргызстана возбудили уголовное дело по статье 238.1 «Незаконный ввоз на территорию России в целях сбыта незарегистрированных лекарственных средств, совершенный в крупном размере» УК РФ.

В суде установлено, что проводник намеревался продать лекарства и получить доход.

Суд назначил кыргызстанцу наказание в виде полутора лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии-поселении.