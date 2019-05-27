10:48
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Происшествия

В Бишкеке видео ограбления магазина побудило парней совершить разбой

В Бишкеке сотрудники милиции задержали подозреваемых в разбойном нападении. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД столицы.

Уточняется, что 20 мая неизвестные в масках и с огнестрельным оружием совершили разбойное нападение на АЗС «Бишкек Петролеум». Грабители украли 7,5 тысячи сомов.

«Выяснилось, что на оператора АЗС напали, когда он вышел на улицу. Двое неизвестных избили его, после вошли в здание АЗС и украли деньги. По подозрению в совершении преступления милиция задержала 19-летних К.Ч. и А.Ш., 20-летнего Т.А»., отметили в ГУВД.

Подозреваемые признались, что решили пойти на разбой после того, как увидели видео ограбления магазина «Супер Арзан». При обыске у них обнаружили самодельный обрез и охотничьи гильзы к нему. Задержанные водворены в ИВС.
Ссылка:
просмотров: 738
Версия для печати
Материалы по теме
Разбой силовиков в Кадамджае. Военная прокуратура обжаловала приговор
В Токмаке милиция задержала мужчин, ограбивших 80-летнего пенсионера
В Бишкеке неизвестные ограбили дом матери певца Мирбека Атабекова
В Бишкеке задержали пятерых парней, которые избивали и грабили граждан
Задержан подозреваемый в разбойных нападениях на магазины в Бишкеке
В Бишкеке неизвестные избили кассира и ограбили магазин
В Сузакском районе двое неизвестных ограбили женщину. Их задержали в Бишкеке
В Кара-Куле трое парней ограбили водителя. Среди разбойников несовершеннолетний
Разбой в Беш-Кунгее. Милиция объявила в розыск подозреваемых
Разбой силовиков в Кадамджае. Обвиняемые получили по восемь лет условно
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке круглый стол по&nbsp;реформе ГКНБ завершился потасовкой В Бишкеке круглый стол по реформе ГКНБ завершился потасовкой
Мужчина избил, затащил девушку в&nbsp;джип и&nbsp;надел ей&nbsp;наручники. Его задержали Мужчина избил, затащил девушку в джип и надел ей наручники. Его задержали
В&nbsp;Ошской области выпускники на&nbsp;внедорожнике попали в&nbsp;аварию, все в&nbsp;больнице В Ошской области выпускники на внедорожнике попали в аварию, все в больнице
За&nbsp;четыре часа на&nbsp;рынках Бишкека выявили пять человек с&nbsp;ВИЧ За четыре часа на рынках Бишкека выявили пять человек с ВИЧ
Бизнес
Официальный комментарий ГП&nbsp;&laquo;НК&nbsp;&laquo;Кыргыз темир жолу&raquo; Официальный комментарий ГП «НК «Кыргыз темир жолу»
Новый магазин O!Store приглашает в&nbsp;гости баткенцев Новый магазин O!Store приглашает в гости баткенцев
Новый стиль жизни с&nbsp;микроволновой печью LG&nbsp;NeoChef Новый стиль жизни с микроволновой печью LG NeoChef
Добро пожаловать в&nbsp;новые офисы MegaStore! Добро пожаловать в новые офисы MegaStore!