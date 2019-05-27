В Бишкеке видео ограбления магазина побудило парней совершить разбой

В Бишкеке сотрудники милиции задержали подозреваемых в разбойном нападении. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД столицы.

Уточняется, что 20 мая неизвестные в масках и с огнестрельным оружием совершили разбойное нападение на АЗС «Бишкек Петролеум». Грабители украли 7,5 тысячи сомов.

«Выяснилось, что на оператора АЗС напали, когда он вышел на улицу. Двое неизвестных избили его, после вошли в здание АЗС и украли деньги. По подозрению в совершении преступления милиция задержала 19-летних К.Ч. и А.Ш., 20-летнего Т.А»., — отметили в ГУВД.

Подозреваемые признались, что решили пойти на разбой после того, как увидели видео ограбления магазина «Супер Арзан». При обыске у них обнаружили самодельный обрез и охотничьи гильзы к нему. Задержанные водворены в ИВС.