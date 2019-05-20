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В Таджикистане во время бунта в колонии погибли 29 заключенных

Фото © РИА Новости/Алексей Филиппов. Коридор в учреждении службы исполнения наказаний. Архивное фото

В колонии строгого режима на западе Таджикистана в воскресенье ночью вспыхнул бунт. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на заместителя министра юстиции, начальника Главного управления исполнения наказаний РТ Мансурджона Умарова.

Погибли 29 заключенных. По словам замминистра, «с восемью из них заключенные расправились сами». Также во время бунта погибли три охранника.

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Как сообщила пресс-служба Минюста страны, беспорядки начали осужденные за членство в запрещенной группировке «Исламское государство».

В ведомстве восстановили картину произошедшего: около восьми вечера по местному времени группа из 30 заключенных, вооруженная ножами и другими острыми предметами, захватила в заложники трех тюремных надзирателей и убила их, потребовав освобождения.

«В ходе переговоров среди преступников начались стычки, переросшие в вооруженное столкновение», — говорится в сообщении Министерства юстиции.

Сотрудники колонии потребовали соблюдать правопорядок, но заключенные не подчинились и напали на других надзирателей, ранив некоторых из них.

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По данным Минюста, администрация приняла «решительные меры по стабилизации ситуации». Сейчас обстановку взяли под контроль; следственные органы продолжают расследование, добавили в ведомстве.

Колония находится в Вахдате, в 15 километрах юго-восточнее Душанбе. В ней содержится около 1 тысячи 500 заключенных.

В ноябре 2018 года во время бунта в колонии строгого режима в Худжанде на севере Таджикистана погибли 21 заключенный и двое сотрудников исправительного учреждения. В беспорядках участвовали в основном отбывающие наказание за терроризм, в том числе сторонники ИГ.
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