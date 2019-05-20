В Таджикистане во время бунта в колонии погибли 29 заключенных

В колонии строгого режима на западе Таджикистана в воскресенье ночью вспыхнул бунт. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на заместителя министра юстиции, начальника Главного управления исполнения наказаний РТ Мансурджона Умарова.
Погибли 29 заключенных. По словам замминистра, «с восемью из них заключенные расправились сами». Также во время бунта погибли три охранника.
В ведомстве восстановили картину произошедшего: около восьми вечера по местному времени группа из 30 заключенных, вооруженная ножами и другими острыми предметами, захватила в заложники трех тюремных надзирателей и убила их, потребовав освобождения.
«В ходе переговоров среди преступников начались стычки, переросшие в вооруженное столкновение», — говорится в сообщении Министерства юстиции.
Сотрудники колонии потребовали соблюдать правопорядок, но заключенные не подчинились и напали на других надзирателей, ранив некоторых из них.
Колония находится в Вахдате, в
В ноябре 2018 года во время бунта в колонии строгого режима в Худжанде на севере Таджикистана погибли 21 заключенный и двое сотрудников исправительного учреждения. В беспорядках участвовали в основном отбывающие наказание за терроризм, в том числе сторонники ИГ.