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Житель Баткена распространял экстремистские материалы в соцсетях

В Баткене задержан гражданин, распространявший экстремистские материалы в интернете. Об этом сообщили в УВД области.

По его данным, У.С. открыл аккаунт в социальных сетях и распространял в интернете материалы экстремистского и террористического характера запрещенной организации «Исламское движение Узбекистана».

Экспертиза подтвердила, что распространяемые им материалы содержат запрещенную идеологию.

пресс-службы УВД Баткенской области
Фото пресс-службы УВД Баткенской области

Установлен подозреваемый 27-летний местный житель. Он поддерживал идеологию экстремистских и террористических группировок, запрещенных на территории Кыргызстана.

Возбуждено уголовное дело по статье 332 «Изготовление, распространение экстремистских материалов» УК КР. В качестве доказательств изъят телефон подозреваемого.

Следствие продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/289073/
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