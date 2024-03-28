15:02
USD 89.51
EUR 96.93
RUB 0.97
Происшествия

Жители Баткена распространяли в соцсетях экстремистские материалы. Их задержали

Задержан гражданин, распространявший в социальных сетях материалы религиозной экстремистской и террористической организации. Об этом сообщила пресс-служба УВД Баткенской области.

По ее данным, согласно заключению экспертизы, распространяемые материалы принадлежат религиозной экстремистской и террористической организации «Исламское движение Узбекистана», деятельность которой запрещена на территории Кыргызстана.

Возбуждено уголовное дело по статье 332 «Изготовление, распространение экстремистских материалов» УК КР. В качестве подозреваемого задержан 32-летний житель села Уч-Коргон Кадамджайского района Н.А. Он передан в следственные органы.

В 2021 году подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности по статье 240 «Финансирование террористической деятельности» УК КР. Также известно, что его 34-летняя сестра Р.З. в 2013-м отправилась в Сирию на войну.

В результате следственных мероприятий по установлению других лиц, причастных к преступлению, задержан 28-летний житель Кадамджайского района Т.А. Он распространял в социальных сетях экстремистские и террористические материалы, принадлежащие запрещенной в КР террористической организации «Джамаат Ат-Таухид валь Джихад». Возбуждено уголовное дело по статье 332 «Изготовление, распространение экстремистских материалов» УК КР.

Проведено расследование и направлено в суд.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/290093/
просмотров: 510
Версия для печати
Материалы по теме
Борьба с экстремизмом. Кыргызстан переходит на новые методы профилактики
Теракт в «Крокус Сити Холле». К террористам предлагают применить смертную казнь
За призывы к экстремизму задержан житель Баткена
Разыскиваемый за преступление в России угнал машину в Баткене
В Баткене задержана наркогруппировка. Выращивали гибридную марихуану
Житель Баткена распространял экстремистские материалы в соцсетях
Разыскиваемый за экстремизм гражданин Узбекистана задержан в городе Ош
Кыргызстанец распространял экстремистские материалы в Facebook. Его задержали
Житель города Баткена ограбил шесть автосервисов
Жителя Оша подозревают в распространении в соцсетях экстремистских материалов
Популярные новости
Теракт в&nbsp;&laquo;Крокус Сити Холле&raquo;. Погиб кыргызстанец Шерзодбек Тургунбаев Теракт в «Крокус Сити Холле». Погиб кыргызстанец Шерзодбек Тургунбаев
Задержание Матраимовых. Стали известны подробности ареста Задержание Матраимовых. Стали известны подробности ареста
Теракт в&nbsp;&laquo;Крокус Сити Холле&raquo;. Стали известны подробности о&nbsp;подозреваемых Теракт в «Крокус Сити Холле». Стали известны подробности о подозреваемых
Задержан глава управления Госстроя. Подозревается в&nbsp;выводе $1,5 миллиона Задержан глава управления Госстроя. Подозревается в выводе $1,5 миллиона
Бизнес
Финансовый отчет ОсОО &laquo;МКК UCH Credit&raquo; за&nbsp;2023 год Финансовый отчет ОсОО «МКК UCH Credit» за 2023 год
Doscredobank поздравил победителей по&nbsp;итогам акции! Doscredobank поздравил победителей по итогам акции!
Промокоды на&nbsp;авиабилеты от&nbsp;&laquo;Тинькофф&raquo; Промокоды на авиабилеты от «Тинькофф»
Криптовалюта в&nbsp;Кыргызстане. Как не&nbsp;стать жертвой мошенников Криптовалюта в Кыргызстане. Как не стать жертвой мошенников
28 марта, четверг
15:00
Готовы ли вы отдать своего ребенка в пять лет в школу? Опрос Готовы ли вы отдать своего ребенка в пять лет в школу?...
14:48
В Джалал-Абаде женщину подозревают в убийстве мужа
14:20
В Ат-Баши чиновница через подставную фирму выиграла почти 160 тендеров
14:00
Хотят играть и засыпают на уроках — учителя Кыргызстана о шестилетних школьниках
13:47
В Кочкор-Ате парень с разбега прыгнул в толпу спецназовцев, избивавших его отца