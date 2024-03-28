Жители Баткена распространяли в соцсетях экстремистские материалы. Их задержали

Задержан гражданин, распространявший в социальных сетях материалы религиозной экстремистской и террористической организации. Об этом сообщила пресс-служба УВД Баткенской области.

По ее данным, согласно заключению экспертизы, распространяемые материалы принадлежат религиозной экстремистской и террористической организации «Исламское движение Узбекистана», деятельность которой запрещена на территории Кыргызстана.

Возбуждено уголовное дело по статье 332 «Изготовление, распространение экстремистских материалов» УК КР. В качестве подозреваемого задержан 32-летний житель села Уч-Коргон Кадамджайского района Н.А. Он передан в следственные органы.

В 2021 году подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности по статье 240 «Финансирование террористической деятельности» УК КР. Также известно, что его 34-летняя сестра Р.З. в 2013-м отправилась в Сирию на войну.

В результате следственных мероприятий по установлению других лиц, причастных к преступлению, задержан 28-летний житель Кадамджайского района Т.А. Он распространял в социальных сетях экстремистские и террористические материалы, принадлежащие запрещенной в КР террористической организации «Джамаат Ат-Таухид валь Джихад». Возбуждено уголовное дело по статье 332 «Изготовление, распространение экстремистских материалов» УК КР.

Проведено расследование и направлено в суд.