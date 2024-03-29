13:46
USD 89.47
EUR 96.56
RUB 0.97
Происшествия

Мошенники обманули жителя города Ош почти на 2 миллиона сомов

Мошенники обманом завладели крупной партией яиц на 1 миллион 900 тысячи 176 сомов, принадлежащих жителю Оша. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По ее данным, в милицию с заявлением обратился А.Ш.

«Милиция установила личность одного из мошенников. Им оказался А.А., находящийся в настоящее время под стражей в СИЗО-1. Последний, вступив в преступный сговор с Т.Т., оформил заказ у потерпевшего на перевозку яиц из Сокулукского района в Ош. Злоумышленники продали продукт на рынке Базар-Коргонского района, а полученные деньги присвоили», — говорится в сообщении.

пресс-службы МВД
Фото пресс-службы МВД

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Задержан участник преступной группы А.А. Следствие по делу продолжается, устанавливаются другие участники преступной группы.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/290201/
просмотров: 431
Версия для печати
Материалы по теме
Торговые рынки «Макиш» и «Бугу» в Караколе передали государству
В Кызыл-Кие женщина обманула торговцев на 600 тысяч сомов. Ее задержали
В Бишкеке задержан мошенник. Обманом завладел квартирой
В Балыкчи задержана мошенница. Продавала позолоченную медь под видом золота
Начальника штаба ГУВД Чуйской области водворили в СИЗО
В Кеминском районе задержан мошенник, который три года был в розыске
Разыскиваемого за мошенничество в Узбекистане мужчину нашли в Чуйской области
На Иссык-Куле у женщины обманом забрали 45 голов скота и оформили на нее кредит
Финансовая пирамида. В Караколе задержали еще двоих представителей Charge fast
Бекзат Омурбеков, подозреваемый в мошенничестве, заключен под стражу до 1 мая
Популярные новости
Задержание Матраимовых. Стали известны подробности ареста Задержание Матраимовых. Стали известны подробности ареста
Задержан глава управления Госстроя. Подозревается в&nbsp;выводе $1,5 миллиона Задержан глава управления Госстроя. Подозревается в выводе $1,5 миллиона
Теракт в&nbsp;&laquo;Крокус Сити Холле&raquo;. Стали известны подробности о&nbsp;подозреваемых Теракт в «Крокус Сити Холле». Стали известны подробности о подозреваемых
Райымбек Матраимов экстрадирован в&nbsp;Бишкек Райымбек Матраимов экстрадирован в Бишкек
Бизнес
Быть крупным экспортером. Как молодой предприниматель плантацию облепихи создает Быть крупным экспортером. Как молодой предприниматель плантацию облепихи создает
2,5 миллиона человек прослушали подкасты проекта &laquo;Санарип Инсан&raquo; за&nbsp;два года 2,5 миллиона человек прослушали подкасты проекта «Санарип Инсан» за два года
Финансовый отчет ОсОО &laquo;МКК UCH Credit&raquo; за&nbsp;2023 год Финансовый отчет ОсОО «МКК UCH Credit» за 2023 год
Doscredobank поздравил победителей по&nbsp;итогам акции! Doscredobank поздравил победителей по итогам акции!
29 марта, пятница
13:45
Делегация Кыргызстана посетила мемориал погибшим в теракте в «Крокус Сити Холле» Делегация Кыргызстана посетила мемориал погибшим в тера...
13:39
Быть крупным экспортером. Как молодой предприниматель плантацию облепихи создает
13:30
Массовое отравление на ифтаре произошло в Сузаке
13:20
Баткенский избирательный округ. Все претенденты на мандат депутата ЖК
13:00
Кара-Суйский избирательный округ. Все претенденты на мандат депутата ЖК