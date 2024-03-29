Мошенники обманули жителя города Ош почти на 2 миллиона сомов

Мошенники обманом завладели крупной партией яиц на 1 миллион 900 тысячи 176 сомов, принадлежащих жителю Оша. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По ее данным, в милицию с заявлением обратился А.Ш.

«Милиция установила личность одного из мошенников. Им оказался А.А., находящийся в настоящее время под стражей в СИЗО-1. Последний, вступив в преступный сговор с Т.Т., оформил заказ у потерпевшего на перевозку яиц из Сокулукского района в Ош. Злоумышленники продали продукт на рынке Базар-Коргонского района, а полученные деньги присвоили», — говорится в сообщении.

Фото пресс-службы МВД

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Задержан участник преступной группы А.А. Следствие по делу продолжается, устанавливаются другие участники преступной группы.