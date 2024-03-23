Теракт в «Крокус Сити Холле». К террористам предлагают применить смертную казнь

К террористам, совершившим нападение в концертном зале «Крокус Сите Холл» в Московской области предлагают применить смертную казнь. Об этом сообщает РИА Новости.

За такую меру наказания выступила советник генпрокурора России Наталья Поклонская.

«Произошедший теракт — чудовищная трагедия. Наказание за такое, действительно, только смертная казнь. Те, кто совершил подобное преступление, не являются людьми, а лишь управляемым механизмом в оболочке человека-фанатика, не способного размышлять своей головой. Трусливые, мерзкие фанатики-террористы», — сказала Поклонская РИА Новости.

По ее словам, теракт в концертном зале «Крокус Сите Холл» является преступлением без срока давности и права на прощение.

Напомним, 22 марта в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел теракт. Тысячи людей приехали на концерт музыкальной группы. По предварительным данным, трое неизвестных в камуфляже без масок зашли в здание и начали расстреливать людей в упор.

Минздрав Московской области сообщил, что в ходе теракта погибло трое детей. Всего, по данным Следственного комитета России, число погибших в теракте в «Крокус Сити Холле» увеличилось до 115 человек. Поисковые работы продолжаются.