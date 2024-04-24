За распространение материалов «Хизб ут-Тахрира» задержали кыргызстанца

В Чуйской области задержали подозреваемого в распространении материалов запрещенной религиозно-экстремистской организации «Хизб ут-Тахрир». Об этом сообщила пресс-служба ГУВД региона.

По ее данным, пользователь социальной сети Facebook распространял материалы и призывы к халифату запрещенной в Кыргызстане международной религиозно-экстремистской организации «Хизб ут-Тахрир».

Фото пресс-службы ГУВД Чуйской области

Факт зарегистрирован в ОВД Сокулукского района. Возбуждено уголовное дело по статье 332 «Изготовление, распространение экстремистских материалов» УК КР.

Установлен подозреваемый. Им оказался гражданин Б.К., 1972 года рождения, ранее неоднократно судимый за аналогичные преступления. Он задержан и водворен в ИВС.