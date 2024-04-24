13:12
USD 88.85
EUR 94.81
RUB 0.95
Происшествия

За распространение материалов «Хизб ут-Тахрира» задержали кыргызстанца

В Чуйской области задержали подозреваемого в распространении материалов запрещенной религиозно-экстремистской организации «Хизб ут-Тахрир». Об этом сообщила пресс-служба ГУВД региона.

По ее данным, пользователь социальной сети Facebook распространял материалы и призывы к халифату запрещенной в Кыргызстане международной религиозно-экстремистской организации «Хизб ут-Тахрир».

пресс-службы ГУВД Чуйской области
Фото пресс-службы ГУВД Чуйской области

Факт зарегистрирован в ОВД Сокулукского района. Возбуждено уголовное дело по статье 332 «Изготовление, распространение экстремистских материалов» УК КР.

Установлен подозреваемый. Им оказался гражданин Б.К., 1972 года рождения, ранее неоднократно судимый за аналогичные преступления. Он задержан и водворен в ИВС.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/292448/
просмотров: 390
Версия для печати
Материалы по теме
Совместную борьбу с терроризмом обсудили Кыргызстан и Россия
Житель Иссык-Куля распространял в соцсетях экстремистские призывы
Жители Баткена распространяли в соцсетях экстремистские материалы. Их задержали
Борьба с экстремизмом. Кыргызстан переходит на новые методы профилактики
Теракт в «Крокус Сити Холле». К террористам предлагают применить смертную казнь
За призывы к экстремизму задержан житель Баткена
Житель Канта распространял через соцсети видеоматериалы «Хизб ут-Тахрира»
Житель Баткена распространял экстремистские материалы в соцсетях
Разыскиваемый за экстремизм гражданин Узбекистана задержан в городе Ош
Кыргызстанец распространял экстремистские материалы в Facebook. Его задержали
Популярные новости
В&nbsp;Сузаке 54-летнюю учительницу избили родители и&nbsp;коллеги В Сузаке 54-летнюю учительницу избили родители и коллеги
Задержан Имамидин Ташов. Собирался открыть штаб по&nbsp;захвату власти&nbsp;&mdash; ГКНБ Задержан Имамидин Ташов. Собирался открыть штаб по захвату власти — ГКНБ
При передаче взятки в&nbsp;$25 тысяч задержан адвокат При передаче взятки в $25 тысяч задержан адвокат
Новорожденную купили за&nbsp;$3&nbsp;тысячи 400. Подробности смерти девочки в&nbsp;доме малютки Новорожденную купили за $3 тысячи 400. Подробности смерти девочки в доме малютки
Бизнес
&laquo;Досторы&raquo; в&nbsp;новых регионах. Первый магазин сети открылся на&nbsp;юге «Досторы» в новых регионах. Первый магазин сети открылся на юге
&laquo;РСК Банк&raquo;&nbsp;&mdash; генеральный партнер развития швейной индустрии в&nbsp;КР «РСК Банк» — генеральный партнер развития швейной индустрии в КР
Как кыргызстанцам избежать рисков при приобретении жилья через долевое участие Как кыргызстанцам избежать рисков при приобретении жилья через долевое участие
Монгольская компания &laquo;Монос&raquo; представила Кыргызстану свою продукцию Монгольская компания «Монос» представила Кыргызстану свою продукцию
24 апреля, среда
13:01
В Бишкеке до конца недели дожди и похолодает. Прогноз погоды на 25-28 апреля В Бишкеке до конца недели дожди и похолодает. Прогноз п...
12:55
Заявления на регистрацию брака, рождения ребенка можно подавать онлайн
12:47
Домогательства к ученицам в Нарыне. Правозащитница просит создать комиссию
12:22
За ДТП и наезд на пешеходов самокатчиков будут штрафовать
12:21
В Джалал-Абаде задержали кыргызстанца, вымогавшего деньги у иностранца