21:29
USD 89.43
EUR 96.34
RUB 0.98
Происшествия

Жителя Оша подозревают в распространении в соцсетях экстремистских материалов

В Оше задержан мужчина, которого подозревают в распространении в социальных сетях материалов террористической организации. Об этом сообщила пресс-служба УВД Ошской области.

По ее данным, служба по противодействию экстремизму и незаконной миграции Кара-Суйского районного отдела внутренних дел в ходе мониторинга соцсетей получила оперативную информацию о том, что неизвестный гражданин активно распространяет материалы запрещенной судом террористической организации.

Информация была зарегистрирована, началась доследственная проверка.

На основании собранных материалов и в соответствии с заключением экспертизы материалы, распространяемые в социальных сетях, признаны характерными для террористической организации «Исламское движение Узбекистана», деятельность которой запрещена на территории Кыргызской Республики.

Возбуждено уголовное дело по статье 332 «Подготовка, распространение экстремистских материалов» УК КР. Начаты оперативно-следственные действия.

В рамках оперативно-разыскных мероприятий установили распространявшего запрещенные материалы. Им оказался житель Базар-Коргонского района 2001 года рождения. Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания.

В настоящее время продолжаются оперативно-разыскные мероприятия по выявлению других причастных к этому преступлению граждан.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/286446/
просмотров: 234
Версия для печати
Материалы по теме
В Джалал-Абаде планировали взорвать новогоднюю елку и организовать теракт
Конференция по борьбе с терроризмом проходит в Бишкеке. О чем говорил глава ГКНБ
В Кара-Суйском районе задержали девушку за экстремистские призывы в соцсетях
Задержаны кыргызстанцы, участвовавшие в боевых действиях в Сирии
В Европе задержан кыргызстанец, подозреваемый в терроризме
В баткенской школе выпускницы повесили флаг террористической организации
Перестрелка в Дмитриевке. Пострадавших туристов поселили в общежитии в Канте
Перестрелка в Дмитриевке. Сгоревший дом помогут восстановить местные власти
Во время спецоперации в Дмитриевке пострадали иностранные туристы
Перестрелка в Дмитриевке. Раненого бойца спецназа готовят к операции
Популярные новости
Городские власти при поддержке милиции остановили работу завода ЗАО &laquo;Кум-Шагыл&raquo; Городские власти при поддержке милиции остановили работу завода ЗАО «Кум-Шагыл»
В&nbsp;Ботсаду нашли повешенным экс-начальника УВД Октябрьского района Бишкека В Ботсаду нашли повешенным экс-начальника УВД Октябрьского района Бишкека
Недвижимость Райымбека Матраимова на&nbsp;3,9 миллиарда сомов передали государству Недвижимость Райымбека Матраимова на 3,9 миллиарда сомов передали государству
Задержан ветеран Вооруженных сил Анвар Сартаев Задержан ветеран Вооруженных сил Анвар Сартаев
Бизнес
В&nbsp;Бишкеке состоится масштабная конференция для поставщиков Wildberries и&nbsp;Ozon В Бишкеке состоится масштабная конференция для поставщиков Wildberries и Ozon
Безопасность на&nbsp;стройке: опыт учений от&nbsp;компании Borsan Construction Безопасность на стройке: опыт учений от компании Borsan Construction
Beeline обеспечивает самый быстрый 4G-интернет в&nbsp;Кыргызстане Beeline обеспечивает самый быстрый 4G-интернет в Кыргызстане
&laquo;Санарип Инсан&raquo; расширяет экономические права и&nbsp;возможности молодежи и&nbsp;женщин «Санарип Инсан» расширяет экономические права и возможности молодежи и женщин
10 февраля, суббота
21:28
Самое отчетливое фото вулканического спутника Юпитера получило NASA Самое отчетливое фото вулканического спутника Юпитера п...
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 11 февраля: днем без осадков
20:43
В Джалал-Абадской области задержали объявленного в розыск за разбойное нападение
20:17
Полдня о смартфоне могу и не вспоминать. Итоги опроса читателей 24.kg
19:48
Жителя Оша подозревают в распространении в соцсетях экстремистских материалов