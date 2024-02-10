Жителя Оша подозревают в распространении в соцсетях экстремистских материалов

В Оше задержан мужчина, которого подозревают в распространении в социальных сетях материалов террористической организации. Об этом сообщила пресс-служба УВД Ошской области.

По ее данным, служба по противодействию экстремизму и незаконной миграции Кара-Суйского районного отдела внутренних дел в ходе мониторинга соцсетей получила оперативную информацию о том, что неизвестный гражданин активно распространяет материалы запрещенной судом террористической организации.

Информация была зарегистрирована, началась доследственная проверка.

На основании собранных материалов и в соответствии с заключением экспертизы материалы, распространяемые в социальных сетях, признаны характерными для террористической организации «Исламское движение Узбекистана», деятельность которой запрещена на территории Кыргызской Республики.

Возбуждено уголовное дело по статье 332 «Подготовка, распространение экстремистских материалов» УК КР. Начаты оперативно-следственные действия.

В рамках оперативно-разыскных мероприятий установили распространявшего запрещенные материалы. Им оказался житель Базар-Коргонского района 2001 года рождения. Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания.

В настоящее время продолжаются оперативно-разыскные мероприятия по выявлению других причастных к этому преступлению граждан.