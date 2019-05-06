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В Санкт-Петербурге полиция задержала подозреваемого в убийстве кыргызстанца

В Санкт-Петербурге полиция задержала подозреваемого в избиении до смерти гражданина Кыргызстана. Об этом сообщила пресс-служба МВД КР.

По факту возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть человека» УК РФ.

«По горячим следам по подозрению в совершении преступления задержан 27-летний М.М. Подозреваемый водворен в ИВС. Известно, что он ранее привлекался к уголовной ответственности. Родственники погибшего решают вопрос отправки тела на родину», — сообщили в МВД.
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