В Бишкеке сотрудник паспортного стола выдал поддельный документ террористу

Бишкекский городской суд приговорил бывшего начальника отдела паспортизации населения столицы Т.М. к двум годам и восьми месяцам лишения свободы. Судебная коллегия смягчила приговор обвиняемому.

Ранее Первомайский районный суд Бишкека приговорил Т.М. к шести годам лишения свободы с конфискацией имущества.

В приговоре Бишкекского городского суда указано, что граждане Афганистана вступили с Т.М. в преступный сговор. Последний согласился сделать для них паспорта граждан Кыргызстана на основании поддельных документов.

«При содействии неустановленных лиц Т.М. изготовил поддельные паспорта сначала образца 1994 года с вклеенными в них фотографиями. Позже подготовил другие документы, требуемые для обмена старых паспортов на новые. Однако госслужащий не смог отправить удостоверения личности заказчикам. Спустя некоторое время сотрудник ОПВРР незаконно выдал загранпаспорт гражданина Кыргызстана на имя Н.Ы.Ж. иностранцу, ранее судимому за преступления террористического характера. Последний являлся активным членом международной террористической организации «Исламское движение Восточного Туркестана», — указано в приговоре суда.