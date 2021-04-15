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Про кино

Драка школьников в Караколе. Подозреваемых водворили в ИВС

Следственная служба ОВД Каракола установила зачинщиков драки, в результате которой мальчика ударили камнем. Об этом 24.kg сообщили в УВД Иссык-Кульской области.

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Уточняется, что милиция ведет досудебное производство по статье «Хулиганство» УК КР. Двум жителям села Таш-Кыя Ак-Суйского района — 16-летнему и 15-летнему подросткам — в присутствии законных представителей вручены уведомления о подозрении.

«Подозреваемые водворены в ИВС ОВД Каракола», — заявили редакции.

Напомним, 9 апреля в Караколе подросток с друзьями играл на футбольном поле. В это время к ним подошел парень со своими знакомыми. Началась перепалка. Один из пришедших ударил мальчика камнем по голове, после чего они скрылись с места происшествия. Потерпевшего доставили в травматологическое отделение областной больницы.
Ссылка: https://24.kg/pro_kino/190132/
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