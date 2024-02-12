Задержан владелец торговых рынков «Бугу» и «Макиш» в Караколе

Задержан владелец торговых рынков «Бугу» и «Макиш» города Каракола. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

По его данным, по факту мошенничества в особо крупном размере задержан Р.А.Т.

Установлено, что Р.А.Т. на протяжении длительного периода собирал денежные средства с предпринимателей на рынках «Бугу» и «Макиш» города Каракола. При этом он скрывал от фискальных органов общий реальный оборот получаемой прибыли.

Кроме этого, установлены факты неоднократной реализации торговых помещений одним и тем же лицам, угрожая передачей другим предпринимателям.

«На основании собранных материалов в рамках уголовного дела проведены задержание и обыск по жилым и коммерческим объектам, принадлежащим Р.А.Т.», — отметили в ГКНБ.

В ведомстве просят жителей и предпринимателей Каракола обратиться УГКНБ КР по Иссык-Кульской области, которые пострадали от мошеннических действий задержанного.