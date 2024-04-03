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Общество

В Караколе количество туристов в 2024 году увеличилось на 20 процентов

С середины ноября 2023 года до апреля 2024-го на горнолыжной базе «Каракол» Иссык-Кульской области отдохнуло около 200 тысяч человек, количество туристов увеличилось примерно на 20 процентов. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По ее данным, туристическая милиция подвела итоги зимнего турсезона.

«За сезон зарегистрировано всего два факта утери мобильных телефонов отдыхающих. Их вернули владельцам. В целях качественного сервисного обслуживания туристов на базе УВД Иссык-Кульской области организован call-центр для своевременного предоставления информации по безопасному и уютному отдыху. Туда поступило 54 обращения. В основном люди интересовались местонахождением гостиницы и маршрутами в места отдыха», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/290630/
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