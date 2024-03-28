Сибирский федеральный университет откроет образовательные центры в Кыргызстане

Сибирский федеральный университет откроет в 2024 году образовательные центры в Караколе и Бишкеке. Об этом сообщили в вузе.

27 марта в университете побывала кыргызстанская делегация. Подписано несколько соглашений о всестороннем сотрудничестве между вузом и образовательными организациями республики.

«В Караколе планируется организовать центр СФУ, чтобы упростить знакомство с образовательными возможностями университета, проводить подготовку к вступительным испытаниям и консультировать потенциальных абитуриентов, желающих обучаться в первом российском федеральном университете», — сказали в вузе, добавив, что подобный центр планируют открыть и в Бишкеке.

Начать работу центров планируют в 2024 году.