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Происшествия

В Караколе неизвестные пытались силой посадить школьника в машину и увезти

В Караколе на видео попал момент, когда школьника пытались силой посадить в автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба УВД Иссык-Кульской области.

По ее данным, 28 февраля в мессенджере WhatsApp распространили ролик, где неизвестные на автомашине Mercedes-Benz пытались посадить несовершеннолетнего в салон. По этому факту с заявлениями или сообщениями в милицию никто не обращался.

Видео зарегистрировано в электронном журнале учета информации, начата проверка. Установлены автомобиль и личности, находившиеся в нем. Ими оказались ученики десятого класса школы-гимназии № 11 Каракола 16-летние К.У., Э.Н., Ж.Б. и А.И. Их доставили с законными представителями в следственную службу.

Установлена также личность несовершеннолетнего, которого пытались посадить в автомашину. Им оказался ученик третьего класса средней школы № 2 Каракола, который также доставлен с законными представителями в следственную службу.

По словам старшеклассников, они 27 февраля на машине Mercedes-Benz, принадлежащей отцу одного из учеников, катались по городу. За рулем находился Ж.Б., который, увидев детей, игравших на обочине дороги, остановился рядом с ними. Находившиеся с ним одноклассники в шутку хотели посадить одного из игравших детей в салон автомобиля, чтобы они больше не играли на обочине дороги.

Продолжается разбирательство по установлению всех обстоятельств дела.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/287926/
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