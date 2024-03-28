11:02
USD 89.51
EUR 96.93
RUB 0.97
Происшествия

Торговые рынки «Макиш» и «Бугу» в Караколе передали государству

В Караколе задержан владелец торговых рынков «Бугу» и «Макиш» Р.А.Т. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

Установлено, что Р.А.Т. долгое время собирал деньги с предпринимателей, работавших на указанных рынках, и скрывал от фискальных органов реальную прибыль.

Установлены многочисленные нарушения в финансовой деятельности рынков. В результате в счет погашения причиненного ущерба государству на добровольной основе переданы на баланс мэрии города торговые рынки «Макиш» и «Бугу», расположенные на территории площадью 1,14 гектара, стоимостью более 233 миллионов сомов.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/290069/
просмотров: 302
Версия для печати
Материалы по теме
Сибирский федеральный университет откроет образовательные центры в Кыргызстане
В Кызыл-Кие женщина обманула торговцев на 600 тысяч сомов. Ее задержали
В Бишкеке задержан мошенник. Обманом завладел квартирой
В Балыкчи задержана мошенница. Продавала позолоченную медь под видом золота
Начальника штаба ГУВД Чуйской области водворили в СИЗО
В Кеминском районе задержан мошенник, который три года был в розыске
Разыскиваемого за мошенничество в Узбекистане мужчину нашли в Чуйской области
Минтранс обещает отремонтировать дорогу в Караколе, ведущую на горнолыжную базу
В Караколе у женщины отобрали дом и избили. В Генпрокуратуре ответили депутату
В Караколе у женщины отобрали дом и избили. Депутат просит принять меры
Популярные новости
Теракт в&nbsp;&laquo;Крокус Сити Холле&raquo;. Погиб кыргызстанец Шерзодбек Тургунбаев Теракт в «Крокус Сити Холле». Погиб кыргызстанец Шерзодбек Тургунбаев
Задержание Матраимовых. Стали известны подробности ареста Задержание Матраимовых. Стали известны подробности ареста
Теракт в&nbsp;&laquo;Крокус Сити Холле&raquo;. Стали известны подробности о&nbsp;подозреваемых Теракт в «Крокус Сити Холле». Стали известны подробности о подозреваемых
Задержан глава управления Госстроя. Подозревается в&nbsp;выводе $1,5 миллиона Задержан глава управления Госстроя. Подозревается в выводе $1,5 миллиона
Бизнес
Doscredobank поздравил победителей по&nbsp;итогам акции! Doscredobank поздравил победителей по итогам акции!
Промокоды на&nbsp;авиабилеты от&nbsp;&laquo;Тинькофф&raquo; Промокоды на авиабилеты от «Тинькофф»
Криптовалюта в&nbsp;Кыргызстане. Как не&nbsp;стать жертвой мошенников Криптовалюта в Кыргызстане. Как не стать жертвой мошенников
Осторожно, подделка! Как распознать контрафакт и&nbsp;где купить оригинал Осторожно, подделка! Как распознать контрафакт и где купить оригинал
28 марта, четверг
11:01
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 28 марта Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 28 ма...
10:41
Кыргызстан завершил модернизацию пунктов пропуска в рамках присоединения к ЕАЭС
10:28
На четыре дня без горячей воды останутся дома в частном секторе Бишкека
10:16
Теракт в Москве. Число погибших в «Крокус Сити Холле» возросло до 143 человек
10:12
Вандалы разгромили очередную новую остановку в Бишкеке