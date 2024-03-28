Торговые рынки «Макиш» и «Бугу» в Караколе передали государству

В Караколе задержан владелец торговых рынков «Бугу» и «Макиш» Р.А.Т. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

Установлено, что Р.А.Т. долгое время собирал деньги с предпринимателей, работавших на указанных рынках, и скрывал от фискальных органов реальную прибыль.

Установлены многочисленные нарушения в финансовой деятельности рынков. В результате в счет погашения причиненного ущерба государству на добровольной основе переданы на баланс мэрии города торговые рынки «Макиш» и «Бугу», расположенные на территории площадью 1,14 гектара, стоимостью более 233 миллионов сомов.