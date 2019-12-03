Убийство Саймаити. Депутаты запросили информацию у ГКНБ, прокуратуры и Финпола

Депутатская комиссия по расследованию обстоятельств убийства в Турции бизнесмена из КНР Айеркена Саймаити приступит к работе, как только получит всю необходимую информацию из МВД, Генпрокуратуры, ГКНБ, МИД, ГСБЭП. Запросы отправлены. Об этом 24.kg сообщил глава комиссии Талант Мамытов.

По его словам, полноценные заседания начнутся на следующей неделе и с участием журналистов. На вопрос, будут ли приглашать экс-заместителя председателя Таможенной службы Райымбека Матраимова, заслушивать показания бывшего руководителя аппарата президента Фарида Ниязова, Талант Мамытов ответил, что это будет решаться всеми членами комиссии коллегиально.

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Срок работы комиссии пока не определен. Талант Мамытов отметил, что по регламенту работу депутатов могут продлить до трех месяцев.

Айеркена Саймаити убили в Стамбуле 10 ноября. В него выстрелили, когда он сидел в кафе в районе Фатих. После публикации фотографии Саймаити с некоторыми кыргызстанскими политиками Жогорку Кенеш решил расследовать его убийство.

Журналистское расследование о контрабанде и коррупции на таможне вызвало широкий общественный резонанс. В публикации указывается, что китайскому бизнесмену Айеркену Саймаити на территории Кыргызстана неизвестные лица неоднократно угрожали убийством, поэтому он вынужден был бежать в Турцию.