Афиша на неделю: 17-21 сентября

26 августа — 30 сентября. Выставка художника из Парижа «Шагни через границу»

Батист — мультимедийный художник из Парижа (Франция). Он работал со светом, звуками, анимациями, интерактивностью и теперь заинтересовался рисованием комиксов. Оказавшись в Кыргызстане, Батист решил рассказать о своей жизни посредством комиксов.

Мастерская группы «705», открытие — в 17.00.

5-21 сентября. Выставка «Западно-восточные диалоги культур»

На выставке представлены работы Виктора Сырнева, Юристанбека Шигаева (Кыргызстан) и Махмуда Фаршчияна (Иран).

Национальный музей изобразительных искусств имени Г.Айтиева.

17 сентября. Встреча с Азаматом Бекназаровым

Сотрудник Google Japan, внедряющий искусственный интеллект в бизнес-процессы, расскажет о жизни программиста, работе в Японии, создании искусственного интеллекта, угрозах и возможностях и многом другом. Регистрация по ссылке.

ololohausErkindik, 18.30.

18 сентября. Управленческие поединки

Многие не знают, как выйти из затруднительного положения. А эти поединки помогут вам правильно вести переговоры и верно поступить в той или иной ситуации.

Компания Feel Good, 18.00.

18 сентября. Лекция «Кут, кому даруется, как сберечь»

Для кого-то это просто слово. Кто-то пренебрегает или с насмешкой относится к нему, не придавая большого значения. Кто-то и понятие не имеет, что это существует. Так что же это такое кут? Узнаете на очередной лекции кыргызоведения.

Этнокомплекс «Супара», 19.00.

20 сентября. Концерт Александра Серова (Россия)

Александр Серов — чувственный романтик и джентльмен, талантливый артист, виртуозный певец, поэт, композитор и аранжировщик, прекрасно играющий на рояле и саксофоне. «Мадонна», «Ты меня любишь...», «Я люблю тебя до слез» — именно эти шедевры вызывают массу волнительных чувств у слушательниц.

Кыргызская национальная филармония имени Т.Сатылганова, 19.00.

20 сентября. Открытие выставки Хе Шуйфа «Цветы и птицы» (Китай)

Современный мастер традиционного китайского искусства и каллиграфии, известный энергией и нежностью своей кисти и духовной глубиной образов природы, цветов и птиц. Свои работы Хе Шуйфа выполняет по памяти, воспроизводя все самые яркие и поражающие моменты собственных жизненных наблюдений.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г.Айтиева, 15.00.

20 сентября. Кинопремьеры

«Простая просьба» (драма, триллер). Стефани, мама-блогер из маленького городка, оказывает подруге простую услугу, после чего та бесследно исчезает. Вместе с Шоном, мужем пропавшей, Стефани должна докопаться до истины. Отныне их жизни полны тайн и предательств, любви и верности, убийств и мести.

«Агент Джонни Инглиш 3.0» (боевик, комедия). Когда все агенты секретной службы Ее Величества внезапно выходят из строя, в игру вступает запасной вариант. Образец английского стиля и любимец роковых красоток; король безвыходных ситуаций и хранитель аналоговых традиций в цифровом мире, агент Джонни Инглиш — боль и гордость британской разведки.

«Кок-бору» (драма). Эпичный фильм, повествующий о Максате, талантливом игроке кок-бору, капитана команды «Жалын» — очень жесткого и неоднократного чемпиона страны. После поражения в важной игре владелец команды выгоняет Максата за отказ выходить на поле на раненном. По возвращению на малую родину Максат узнает, что его село в опасности, и единственный способ спасти свой край — это вновь собрать команду и выступить на Кубке первенства.

«Проклятие монахини» (ужас). Когда в уединенном монастыре в Румынии совершает самоубийство молодая монахиня, расследовать происшествие Ватикан отправляет священника с туманным прошлым и послушницу на пороге невозвратных обетов. Рискуя не только жизнями, но и верой, и даже своими душами, они сталкиваются со злобной силой, принявшей облик демонической монахини, а монастырь становится полем ужасающей битвы между живыми и проклятыми.

21 сентября. Музыкальный вечер

Примут участие такие талантливые музыканты, как Медет Осмонов, Руслан Осмонов, Баласагын Мусаев, Христина Севостьянова, Азиз Гапаров. Количество мест ограничено.

ololohausErkindik, 18.30.

21 сентября. Встреча «Как уменьшить загрязнение воздуха в городах?»

Загрязнение воздуха представляет собой огромную проблему в городах по всему миру. В то же время существует множество прекрасных примеров сокращения загрязнения воздуха. Эксперт из Венгрии Андраш Лукач представит успешные практики улучшения качества воздуха, ориентированные на транспорт и бытовое отопление.

АКЦА, 10.00.

6 октября. Концерт бардов Сергея и Татьяны Никитиных

Дуэт известен как исполнитель и автор музыки к фильмам «Ирония судьбы, или С легким паром», «Москва слезам не верит», «Забытая мелодия для флейты», «Тихие омуты», мультфильму «Большой секрет для маленькой компании» и многим другим известным лентам, спектаклям и мультфильмам.

Кыргызская национальная филармония имени Т.Сатылганова, 18.30.