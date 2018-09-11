МИД КР попросил посла Турции доводить до общества только объективную информацию

Чрезвычайного и Полномочного Посла Турецкой Республики в Кыргызстане Женгиза Камиля Фырата пригласили сегодня в Министерство иностранных дел КР. В ходе встречи были обсуждены вопросы реализации договоренностей, достигнутых в ходе официального визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Кыргызская сторона выразила пожелание доводить до общества только объективную информацию.

Директор департамента информации МИД КР Муратбек Азымбакиев сообщил 24.kg, что в прессе появились комментарии посла Женгиза Камиля Фырата относительно постепенной передачи зданий и имущества сети образовательных учреждений «Сапат» государственному турецкому фонду «Маариф».

«Кыргызская сторона пояснила, что в настоящее время все школы «Сапат» функционируют на территории КР в полном соответствии с действующим законодательством республики. Соучредителем сети является Министерство образования и науки КР, которое полностью контролирует как образовательный процесс, так и в целом их деятельность. И вопрос их передачи фонду «Маариф» не стоит», — сказал он.

По его словам, 1 сентября 2018 года подписан меморандум между Министерством образования и науки КР и турецким фондом «Маариф», который выражает намерение сторон к двустороннему сотрудничеству.

Работа по согласованию текста межправительственного соглашения о деятельности фонда «Маариф» на территории Кыргызстана еще не завершена.

Муратбек Азымбакиев также отметил, что ранее опубликованная в СМИ информация о якобы передаче кыргызской стороне списка из 130 человек, подозреваемых турецкой стороной в причастности к ФЕТО, не соответствует действительности.

«Кыргызская сторона неоднократно выражала пожелание доводить до общества только объективную информацию», — сказал он.