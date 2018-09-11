20:43
USD 69.64
EUR 80.58
RUB 1.00
Общество

МИД КР попросил посла Турции доводить до общества только объективную информацию

Чрезвычайного и Полномочного Посла Турецкой Республики в Кыргызстане Женгиза Камиля Фырата пригласили сегодня в Министерство иностранных дел КР. В ходе встречи были обсуждены вопросы реализации договоренностей, достигнутых в ходе официального визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Кыргызская сторона выразила пожелание доводить до общества только объективную информацию.

Директор департамента информации МИД КР Муратбек Азымбакиев сообщил 24.kg, что в прессе появились комментарии посла Женгиза Камиля Фырата относительно постепенной передачи зданий и имущества сети образовательных учреждений «Сапат» государственному турецкому фонду «Маариф».

«Кыргызская сторона пояснила, что в настоящее время все школы «Сапат» функционируют на территории КР в полном соответствии с действующим законодательством республики. Соучредителем сети является Министерство образования и науки КР, которое полностью контролирует как образовательный процесс, так и в целом их деятельность. И вопрос их передачи фонду «Маариф» не стоит», — сказал он.

По его словам, 1 сентября 2018 года подписан меморандум между Министерством образования и науки КР и турецким фондом «Маариф», который выражает намерение сторон к двустороннему сотрудничеству.

Работа по согласованию текста межправительственного соглашения о деятельности фонда «Маариф» на территории Кыргызстана еще не завершена.

Муратбек Азымбакиев также отметил, что ранее опубликованная в СМИ информация о якобы передаче кыргызской стороне списка из 130 человек, подозреваемых турецкой стороной в причастности к ФЕТО, не соответствует действительности.

«Кыргызская сторона неоднократно выражала пожелание доводить до общества только объективную информацию», — сказал он.
Ссылка:
просмотров: 434
Версия для печати
Материалы по теме
Решение об учреждениях «Сапат» пока не принято, заявили в Минобразования
Школы «Сапата» построены на деньги налогоплательщиков Турции
Кыргызстан Анкара менен «Сапат» боюнча сүйлөшүүгө даяр
«Сапат» билим берүү мектеби жабылбайт
Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков вылетел в Турцию
Сооронбай Жээнбеков Реджеп Эрдоганды туулган күнү менен куттуктады
Эрдогандын бийлиги куугунтуктагандардын саны 1,2 миллион кишиге жетти
Түрк армиясы Сириядагы бир нече кыштакты басып алды
Түркияда дагы 2700 «гүленчи» мамлекеттик кызматтан бошотулду
Түркия менен Орусия Сириядагы абалды жөнгө салуу боюнча кызматташат
Популярные новости
Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей 24.kg Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей 24.kg
Путешественник Павел Глобус не&nbsp;понимает, зачем в&nbsp;Бишкеке светофоры Путешественник Павел Глобус не понимает, зачем в Бишкеке светофоры
За&nbsp;незаконной добычей золота стоит супруга бывшего телохранителя Атамбаева За незаконной добычей золота стоит супруга бывшего телохранителя Атамбаева
О&nbsp;политическом мотиве убийства брата рассказала экс-генпрокурор Аида Салянова О политическом мотиве убийства брата рассказала экс-генпрокурор Аида Салянова
Бизнес
Выгодный роуминг от&nbsp;MegaCom в&nbsp;Таиланде, Панаме и&nbsp;на&nbsp;Филиппинах Выгодный роуминг от MegaCom в Таиланде, Панаме и на Филиппинах
Интернет для бизнеса от&nbsp;ОАО &laquo;Кыргызтелеком&raquo; Интернет для бизнеса от ОАО «Кыргызтелеком»
Как уволиться из&nbsp;милиции и&nbsp;разбогатеть. Секреты успешных клиентов &laquo;Бакай Банка&raquo; Как уволиться из милиции и разбогатеть. Секреты успешных клиентов «Бакай Банка»
Игры кочевников: смотрите финал кок-бору в&nbsp;прямом эфире вместе с&nbsp;O!TV Игры кочевников: смотрите финал кок-бору в прямом эфире вместе с O!TV