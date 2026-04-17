Общество

Учебники, изданные на госязыке для вузов, презентовали в Бишкеке

В государственном учреждении «Инновационный центр» при Министерстве науки, высшего образования и инноваций презентовали учебники, изданные на государственном языке для высших учебных заведений.

По данным ведомства, представлены учебники по таким направлениям, как «Химия», «Физика», «Кыргызская литература», «Медицинская паразитология», «Медицинская генетика», «Операторское мастерство», «Электрические машины», «Таможенные платежи», «Электроника» и другим.

Особое внимание уделено значимости подготовки качественных учебных материалов на государственном языке, что способствует повышению доступности образования и развитию научного потенциала страны.

Экземпляры учебников передали представителям высших учебных заведений для дальнейшего использования в образовательном процессе.
