Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 8 сентября будет безоблачно. Воздух прогреется до +28 градусов. День уменьшился до 12 часов 52 минут.
Перекрытые дороги
До 21 сентября для движения автотранспорта закроют участок улицы Фрунзе, между Тоголока Молдо и Исанова.
Список дорог, которые закрыты для проезда, можно посмотреть здесь.
Отключение газа, света, воды
- 9.00-17.00 — 9-й микрорайон, 5, 5а, 5б; 44, 46;
- 9.00-19.00 — жилмассивы «Ак-Бата», «Кок-Жар» (улицы Керемет, Кулмурзаева, Улан, Молдокулова, Кок-Джарская, Шабдан Баатыра);
- 9.30-18.00 — улицы Табалдиева, Ямбургская;
- 9.00-18.00 — микрорайон «Достук», «110-й квартал», жилмассив «Касым», квадрат, ограниченный улицами П.Лумумбы, Волковой, Профсоюзной, Кайназаровой, Месароша.
Памятные даты
День работников торговли Кыргызской Республики
За значимый вклад сектора торговли в социально-экономическое развитие Кыргызской Республики, а также важную роль его работников в удовлетворении потребностей населения страны постановлением правительства КР от 20 марта 2013 года № 141 установлен профессиональный праздник — День работника торговли.
Торговля была и остается одной из наиболее важных отраслей экономики КР. На сегодня в Кыргызстане действует более 20 тысяч объектов розничной торговли (продовольственных и непродовольственных магазинов и киосков) и более 3,5 тысячи объектов общественного питания.
Международный день грамотности
Учрежден ЮНЕСКО в 1966 году по рекомендации Всемирной конференции министров образования по ликвидации неграмотности, состоявшейся в Тегеране в 1965-м. А дата празднования 8 сентября — день торжественного открытия этой конференции.
Несмотря на заметные успехи многих стран, более 860 миллионов взрослых остаются неграмотными, а более 100 миллионов детей не ходят в школу. Бесчисленное множество детей, молодых людей и взрослых, охваченных школьными или другими образовательными программами, не соответствует уровню, необходимому для того, чтобы их можно было считать грамотными в условиях сегодняшнего мира, который становится все более сложным.
Всемирный день оказания первой медицинской помощи
Ежегодно, начиная с 2000-го, во вторую субботу сентября во многих странах отмечается Всемирный день оказания первой медицинской помощи. Инициаторами его проведения выступили национальные организации — члены Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца.
Умение каждого из нас оказать первую необходимую помощь пострадавшему до прибытия служб спасения может сыграть решающую роль в спасении жизни человека. И важно осознавать, что никто не застрахован от несчастных случаев и завтра на месте пострадавшего может оказаться любой из нас.
Международный день солидарности журналистов
Учрежден в 1958 году в Бухаресте на четвертом Конгрессе международной организации журналистов. По замыслу депутатов конгресса в этот день журналисты всех стран и изданий должны демонстрировать миру свою сплоченность, особенно в деле защиты своих прав.
Основанием для выбора даты послужили трагические события. Восьмого сентября 1943 года в Германии казнили чехословацкого журналиста, писателя-антифашиста Юлиуса Фучика.
Люди, которые меняли мир
Родился литературовед Памирбек Казыбаев
Родился 8 сентября 1952 года в селе Асылбаш Чуйской области КР. Литературовед, алыкуловед, публицист.
Более 100 статей и интервью Памирбека Казыбаева опубликованы на страницах республиканской и зарубежной печати.
Большая заслуга принадлежит ему в создании общественного объединения «Алыкул уй-борбору» для дальнейшего изучения и распространения творчества великого кыргызского поэта Алыкула Осмонова.
Как автор и создатель сборника «Мезгил жана Алыкул» («Время и Алыкул») удостоен премии имени Алыкула Осмонова. В 2012 году вышел полнометражный фильм, сценарий которого основан на книгах Памирбека Казыбаева «Мезгил жана Алыкул», Кенеша Жусупова «Сапар».
У кого намечается той
Мирослав Ниязов
Мийзамидин Калыков
Родился 8 сентября 1969 года. Депутат Бишкекского городского кенеша от фракции «Республика — Ата Журт».
Марат Калиев
Родился 8 сентября 1972 года в Джалал-Абаде. Председатель Фонда обязательного медицинского страхования.
Эльчибек Джантаев
Родился 8 сентября 1973 года в селе Ак-Чий Ак-Суйского района. Аким Тюпского района.
Данияр Кобонов
Акжол Бекболотов
Каныбек Жолчубеков
Иззат Артыков
Куда сходить
- в мастерской группы «705» проходит выставка художника из Парижа «Шагни через границу»;
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