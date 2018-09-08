Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 8 сентября будет безоблачно. Воздух прогреется до +28 градусов. День уменьшился до 12 часов 52 минут.

Перекрытые дороги

До 21 сентября для движения автотранспорта закроют участок улицы Фрунзе, между Тоголока Молдо и Исанова.

Список дорог, которые закрыты для проезда, можно посмотреть здесь.

Отключение газа, света, воды

9.00-17.00 — 9-й микрорайон, 5, 5а, 5б; 44, 46;

9.00-19.00 — жилмассивы «Ак-Бата», «Кок-Жар» (улицы Керемет, Кулмурзаева, Улан, Молдокулова, Кок-Джарская, Шабдан Баатыра);

9.30-18.00 — улицы Табалдиева, Ямбургская;

9.00-18.00 — микрорайон «Достук», «110-й квартал», жилмассив «Касым», квадрат, ограниченный улицами П.Лумумбы, Волковой, Профсоюзной, Кайназаровой, Месароша.

Памятные даты

День работников торговли Кыргызской Республики

Фото 24.kg. Торговцы на Ошском рынке

За значимый вклад сектора торговли в социально-экономическое развитие Кыргызской Республики, а также важную роль его работников в удовлетворении потребностей населения страны постановлением правительства КР от 20 марта 2013 года № 141 установлен профессиональный праздник — День работника торговли.

Торговля была и остается одной из наиболее важных отраслей экономики КР. На сегодня в Кыргызстане действует более 20 тысяч объектов розничной торговли (продовольственных и непродовольственных магазинов и киосков) и более 3,5 тысячи объектов общественного питания.

Международный день грамотности

Учрежден ЮНЕСКО в 1966 году по рекомендации Всемирной конференции министров образования по ликвидации неграмотности, состоявшейся в Тегеране в 1965-м. А дата празднования 8 сентября — день торжественного открытия этой конференции.

Несмотря на заметные успехи многих стран, более 860 миллионов взрослых остаются неграмотными, а более 100 миллионов детей не ходят в школу. Бесчисленное множество детей, молодых людей и взрослых, охваченных школьными или другими образовательными программами, не соответствует уровню, необходимому для того, чтобы их можно было считать грамотными в условиях сегодняшнего мира, который становится все более сложным.

Всемирный день оказания первой медицинской помощи

Фото Красного Полумесяца Кыргызстана. Тренинг по оказанию первой доврачебной помощи, село Кашка-Суу, 9 сентября 2017 года

Ежегодно, начиная с 2000-го, во вторую субботу сентября во многих странах отмечается Всемирный день оказания первой медицинской помощи. Инициаторами его проведения выступили национальные организации — члены Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца.



Умение каждого из нас оказать первую необходимую помощь пострадавшему до прибытия служб спасения может сыграть решающую роль в спасении жизни человека. И важно осознавать, что никто не застрахован от несчастных случаев и завтра на месте пострадавшего может оказаться любой из нас.

Международный день солидарности журналистов

Фото аппарата президента КР. Журналисты на пресс-конференции Алмазбека Атамбаева, 27 декабря 2014 года

Учрежден в 1958 году в Бухаресте на четвертом Конгрессе международной организации журналистов. По замыслу депутатов конгресса в этот день журналисты всех стран и изданий должны демонстрировать миру свою сплоченность, особенно в деле защиты своих прав.

Основанием для выбора даты послужили трагические события. Восьмого сентября 1943 года в Германии казнили чехословацкого журналиста, писателя-антифашиста Юлиуса Фучика.

Люди, которые меняли мир

Родился литературовед Памирбек Казыбаев

Родился 8 сентября 1952 года в селе Асылбаш Чуйской области КР. Литературовед, алыкуловед, публицист.

Более 100 статей и интервью Памирбека Казыбаева опубликованы на страницах республиканской и зарубежной печати.

Большая заслуга принадлежит ему в создании общественного объединения «Алыкул уй-борбору» для дальнейшего изучения и распространения творчества великого кыргызского поэта Алыкула Осмонова.

Как автор и создатель сборника «Мезгил жана Алыкул» («Время и Алыкул») удостоен премии имени Алыкула Осмонова. В 2012 году вышел полнометражный фильм, сценарий которого основан на книгах Памирбека Казыбаева «Мезгил жана Алыкул», Кенеша Жусупова «Сапар».

У кого намечается той

Мирослав Ниязов

Родился 8 сентября 1951 года в селе Ак-Суу Чуйской области. Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики в Республике Таджикистан.

Мийзамидин Калыков

Родился 8 сентября 1969 года. Депутат Бишкекского городского кенеша от фракции «Республика — Ата Журт».

Марат Калиев

Родился 8 сентября 1972 года в Джалал-Абаде. Председатель Фонда обязательного медицинского страхования.

Фото аппарата правительства КР. Марат Калиев

Эльчибек Джантаев

Родился 8 сентября 1973 года в селе Ак-Чий Ак-Суйского района. Аким Тюпского района.

Данияр Кобонов

Родился 8 сентября 1982 года в селе Сару-Джетим Иссык-Кульской области. Заслуженный мастер спорта КР по греко-римской борьбе. Фото gettyimages. Данияр Кобонов празднует победу на Азиатских играх 2016 года

Акжол Бекболотов

Родился 8 сентября 1983 года. Кинорежиссер, актер. Каныбек Жолчубеков

Родился 8 сентября 1989 года в селе Мин-Булак Таласской области. Борец греко-римского стиля.

Иззат Артыков

Родился 8 сентября 1993 года. Тяжелоатлет.

Фото The Guardian.com. Иззат Артыков на Олимпиаде-2016

Куда сходить



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