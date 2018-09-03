Открытие III Всемирных игр кочевников. Фоторепортаж

На Иссык-Куле прошла торжественная церемония открытия III Всемирных игр кочевников. Авторы дали ей название «Древо жизни».
Театрализованное действо «Древо жизни» состояло из девяти взаимодополняющих друг друга мощных сценических картин.
В конце церемонии открытия состоялся парад участников Игр кочевников. В них участвуют более двух с половиной тысяч атлетов из 82 стран. В первых ВИК участвовали около 800 спортсменов из 19 стран, во вторых — 1,2 тысячи человек из 62 стран.
В конце церемонии открытия состоялся парад участников Игр кочевников. Замыкала его сборная Кыргызстана. Впервые в составе команды на открытии Игр кочевников вместе прошли как известные действующие спортсмены Кыргызстана, такие как чемпионка Азиатских игр-2018 Дарья Маслова, призеры Айсулуу Тыныбекова, Акжол Махмудов, Иззат Артыков, так и прославившие республику раньше — олимпийский чемпион Каныбек Осмоналиев, призеры Олимпийских игр Канатбек Бегалиев и Руслан Тюменбаев.
Всемирные игры кочевников завершатся 8 сентября. Следующие — четвертые по счету — пройдут впервые за пределами Кыргызстана — в Турции.