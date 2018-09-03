08:00
USD 69.02
EUR 80.66
RUB 1.01
Общество
Сюжет: III Всемирные игры кочевников (110)

Открытие III Всемирных игр кочевников. Фоторепортаж

Фото Султана Досалиева. Открытие III Всемирных игр кочевников

На Иссык-Куле прошла торжественная церемония открытия III Всемирных игр кочевников. Авторы дали ей название «Древо жизни».

Читайте по теме
Открытие III Всемирных игр кочевников. Текстовая трансляция
На ипподроме в городе Чолпон-Аты в театрализованном шоу с использованием новейших технологий участвовали 1,5 тысячи артистов цирка, театра, балета, каскадеров и музыкантов. Постановка рассказала о философии кочевников, связав идею всемирного кочевья с уникальным наследием кыргызов — эпосом «Манас» и творчеством писателя Чынгыза Айтматова.

Театрализованное действо «Древо жизни» состояло из девяти взаимодополняющих друг друга мощных сценических картин.

Театрализованное шоу на ипподроме длилось около часа. В нем использовалась авторская музыка, пиротехнические, световые и 3D эффекты.
Среди почетных гостей президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Казахстана — Нурсултан Назарбаев, Узбекистана — Шавкат Мирзиеев, Туркменистана — Гурбангулы Бердымухамедов, Азербайджана — Ильхам Алиев и другие.

В конце церемонии открытия состоялся парад участников Игр кочевников. В них участвуют более двух с половиной тысяч атлетов из 82 стран. В первых ВИК участвовали около 800 спортсменов из 19 стран, во вторых — 1,2 тысячи человек из 62 стран.

В программе Всемирных игр кочевников 37 видов спорта, в которых разыграют 594 комплекта наград. В 2016-м в программе было 23 вида, в 2014-м — 10.

В конце церемонии открытия состоялся парад участников Игр кочевников. Замыкала его сборная Кыргызстана. Впервые в составе команды на открытии Игр кочевников вместе прошли как известные действующие спортсмены Кыргызстана, такие как чемпионка Азиатских игр-2018 Дарья Маслова, призеры Айсулуу Тыныбекова, Акжол Махмудов, Иззат Артыков, так и прославившие республику раньше — олимпийский чемпион Каныбек Осмоналиев, призеры Олимпийских игр Канатбек Бегалиев и Руслан Тюменбаев.

Всемирные игры кочевников завершатся 8 сентября. Следующие — четвертые по счету — пройдут впервые за пределами Кыргызстана — в Турции.
Ссылка:
просмотров: 179
Версия для печати
Материалы по теме
Сооронбай Жээнбеков передал эстафету Игр кочевников президенту Турции
Открытие III Всемирных игр кочевников. Текстовая трансляция
Открытие III Всемирных игр кочевников. Прямой эфир
Едины силой, едины духом. Все виды состязаний Всемирных игр кочевников
Всемирные игры кочевников. Кто из высоких гостей посетит Кыргызстан
Всемирные игры кочевников. Кто обеспечит безопасность гостей
Кубатбек Боронов: ВИК возродят культуру кочевой цивилизации
От конюха до чемпиона. Как кыргызстанец стал своим в мире скачек
Имена победителей Игр кочевников будут внесены в особую книгу
«Корни», «Чингиз Хан», легенды 90-х. Кто выступит на закрытии Игр кочевников
Популярные новости
Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей ИА&nbsp;&laquo;24.kg&raquo; Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей ИА «24.kg»
Всемирные игры кочевников. Кто из&nbsp;высоких гостей посетит Кыргызстан Всемирные игры кочевников. Кто из высоких гостей посетит Кыргызстан
Кыргызстанцы вновь отдохнут четыре дня Кыргызстанцы вновь отдохнут четыре дня
Анализ воды в&nbsp;Иссык-Куле. Отмечено превышение допустимой концентрации веществ Анализ воды в Иссык-Куле. Отмечено превышение допустимой концентрации веществ
Бизнес
Как не&nbsp;бояться отпускать ребенка в&nbsp;школу Как не бояться отпускать ребенка в школу
Кыргызтелеком организовал Wi-Fi на&nbsp;ипподроме III Всемирных игр кочевников Кыргызтелеком организовал Wi-Fi на ипподроме III Всемирных игр кочевников
Администрация ЦУМа &laquo;Айчурек&raquo; отреагировала на&nbsp;инцидент в&nbsp;торговом центре Администрация ЦУМа «Айчурек» отреагировала на инцидент в торговом центре
Впервые кыргызстанцы получат возможность обучаться по&nbsp;стандартам британских школ Впервые кыргызстанцы получат возможность обучаться по стандартам британских школ