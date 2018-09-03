Открытие III Всемирных игр кочевников. Фоторепортаж

На Иссык-Куле прошла торжественная церемония открытия III Всемирных игр кочевников. Авторы дали ей название «Древо жизни».

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На ипподроме в городе Чолпон-Аты в театрализованном шоу с использованием новейших технологий участвовали 1,5 тысячи артистов цирка, театра, балета, каскадеров и музыкантов. Постановка рассказала о философии кочевников, связав идею всемирного кочевья с уникальным наследием кыргызов — эпосом «Манас» и творчеством писателя Чынгыза Айтматова.

Театрализованное действо «Древо жизни» состояло из девяти взаимодополняющих друг друга мощных сценических картин.

Театрализованное шоу на ипподроме длилось около часа. В нем использовалась авторская музыка, пиротехнические, световые и 3D эффекты.Среди почетных гостей президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Казахстана — Нурсултан Назарбаев, Узбекистана — Шавкат Мирзиеев, Туркменистана — Гурбангулы Бердымухамедов, Азербайджана — Ильхам Алиев и другие.

В конце церемонии открытия состоялся парад участников Игр кочевников. В них участвуют более двух с половиной тысяч атлетов из 82 стран. В первых ВИК участвовали около 800 спортсменов из 19 стран, во вторых — 1,2 тысячи человек из 62 стран.

В программе Всемирных игр кочевников 37 видов спорта, в которых разыграют 594 комплекта наград. В 2016-м в программе было 23 вида, в 2014-м — 10.

В конце церемонии открытия состоялся парад участников Игр кочевников. Замыкала его сборная Кыргызстана. Впервые в составе команды на открытии Игр кочевников вместе прошли как известные действующие спортсмены Кыргызстана, такие как чемпионка Азиатских игр-2018 Дарья Маслова, призеры Айсулуу Тыныбекова, Акжол Махмудов, Иззат Артыков, так и прославившие республику раньше — олимпийский чемпион Каныбек Осмоналиев, призеры Олимпийских игр Канатбек Бегалиев и Руслан Тюменбаев.

Всемирные игры кочевников завершатся 8 сентября. Следующие — четвертые по счету — пройдут впервые за пределами Кыргызстана — в Турции.