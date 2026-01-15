На проведение Всемирных игр кочевников из бюджета выделят 336 миллионов сомов

На организацию и проведение VI Всемирных игр кочевников планируют направить 336 миллионов сомов из госбюджета. Об этом в ходе пресс-конференции в Бишкеке сообщил директор Государственного агентства по физической культуре и спорту Казыбек Молдажиев.

По его словам, выделенные средства используют для обеспечения проживания прибывающих спортсменов и покрытия основных организационных расходов.

Отдельно предусмотрен призовой фонд — на это планируют направить 49,8 миллиона сомов.

Руководитель международного секретариата Всемирных игр кочевников Нурсултан Аденов отметил, что к подготовке масштабного мероприятия активно привлекают спонсоров. Часть партнеров готова оказать финансовую поддержку, другие — предоставить свою продукцию.

Спонсорские средства направят на формирование наборов для участников игр и производство рекламных видеороликов, посвященных Кыргызстану и Всемирным играм кочевников. Планируется, что проморолики начнут транслировать на международных площадках за три месяца до старта соревнований.

«В международной практике есть формат так называемых welcome-пакетов. Мы намерены подготовить такие наборы примерно для трех тысяч участников. В них будет информация о Кыргызстане, кочевой культуре и памятные сувениры», — подчеркнул Нурсултан Аденов.